SÖZCÜ TV ekranlarının tanına yüzücü, gazeteci Özlem Gürses'in bir süredir ekranlarda yer almaması, izleyiciler arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Özellikle sunduğu Para Politika ve Hayat programında Özlem Gürses'i göremeyen izleyiciler, ünlü gazetecinin kanaldan ayrılıp ayrılmadığını araştırmaya başladı.

Sözcü TV'de uzun süredir "Para Politika ve Hayat" programını sunan Özlem Gürses'in yerine Damla Doğan Tuncel'in geçmesi, izleyicilerin ünlü gazetecinin kanaldan ayrılıp ayrılmadığı yönündeki sorularını gündeme getirdi.

Özlem Gürses, Para Politika programından ayrıldı. Ünlü gazeteci Özlem Gürses'in yeni adresi merak ediliyordu.

Ayrılığın ardından ünlü gazetecinin hangi kanalda ve hangi programla devam edeceği merak konusu olmuştu. Gürses, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla kanal değiştirmediğini belirterek hafta sonları SZC TV ana haber bültenini sunacağını duyurdu.

Özlem Gürses Sözcü'den ayrılmamıştır. Hafta sonları Sözcü TV'de ana haber bülteni sunmaktadır.

