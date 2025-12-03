Doğu Akdeniz’de dengeleri altüst eden Lübnan–GKRY anlaşmasının üzerinden haftalar geçmeden bölgede yeni bir şaşırtıcı hamle yaşandı. Rumların Türkiye ve KKTC’nin kıta sahanlığı haklarını yok sayan haritasını imzalayarak tepki çeken Lübnan, bu kez doğrudan İsrail’le masaya yöneldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Lübnan’daki hükümet ve ekonomi temsilcileriyle yapılacak toplantıya resmi bir temsilci gönderme talimatı verdiği açıklandı.

Rumlarla imzaladığı tartışmalı deniz anlaşmasıyla Türkiye ve KKTC’nin kıta sahanlığını yok sayan Lübnan, şimdi Netanyahu’dan gelen davetle yeniden gündemde.

RUM ÖDÜLÜNÜ ALAN LÜBNAN’A İSRAİL’DEN SÜRPRİZ DAVET

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisi, ulusal güvenlik ekibine yeni bir talimat verdi.

Açıklamaya göre Netanyahu, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Vekilinden, Lübnan’daki hükümet ve ekonomi temsilcileriyle yapılacak toplantıya İsrail adına bir temsilci göndermesini istedi.

Rumlarla yaptığı anlaşmayla KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığı haklarını görmezden gelen Lübnan’ın, bu kez Tel Aviv ile masaya yönelmesi dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Lübnan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) 23 Ekim’de deniz yetki alanı anlaşmasını onaylamış, imzalar Baabda Sarayı’nda atılmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Rum lider Nikos Hristodulidis’in katıldığı törende imzalanan anlaşma, Doğu Akdeniz’de tansiyonu bir anda yükseltmişti.

Anlaşma, Türkiye ve KKTC’nin kıta sahanlığı haklarını yok sayan Rum haritalarının yeniden devreye sokulması anlamına geldiği için Ankara ve Lefkoşa’da tepkiyle karşılanmıştı.

Rum medyası ise bu gelişmeyi “Türkiye’ye karşı kazanım” olarak servis etmiş, “Mavi Vatan ciddi şekilde etkileniyor” manşetleri atmıştı.

TÜRKİYE’SİZ BİR HAT PLANLADILAR

GKRY lideri Hristodulidis, Lübnan’la imzalanan anlaşmayı Avrupa’ya uzanan yeni bir enerji koridoru olarak sunmuş, hatta ortak Lübnan–GKRY elektrik hattı için Dünya Bankası’na başvuru yapılacağını duyurmuştu.

RUM BASININDA TÜRKİYE KARŞITI KAMPANYA

Rum gazeteleri, Lübnan’ın attığı adımı büyük bir stratejik başarı gibi sunmuş ve Türkiye karşıtı söylemi sertleştirmişti.

Hatta bazı yayın organları, Suriye ile yapılabilecek yeni bir MEB anlaşmasının da gündeme gelebileceğini öne sürerek Ankara’yı hedef alan analizler paylaşmıştı.

LÜBNAN–İSRAİL HATTINDA BEKLENMEDİK YAKINLAŞMA

İşte tüm bu gelişmelerin ardından Netanyahu’nun Lübnan’a temsilci gönderme kararı, Doğu Akdeniz’de taşları yeniden yerinden oynattı.

Tel Aviv’den yapılan açıklamada bunun “ilişkiler ve ekonomik işbirliği için bir temel oluşturma girişimi” olduğu vurgulandı.

Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanları tartışması sürerken, Lübnan’ın aynı anda hem Rumlarla hem İsraillilerle masaya oturması bölgedeki dengeleri daha da karmaşık hale getirmiş durumda.

