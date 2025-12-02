Küresel savunma dengeleri hızla değişirken, Türkiye merkezli ortaklıklar Avrupa ve Körfez hattında yeni bir dönemi başlatıyor. Bloomberg’e göre Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), Baykar’ın ortağı olan İtalyan Leonardo’nun havacılık yapıları birimine yatırım anlaşmasını sonuçlandırmaya çok yakın. Öte yandan Baykar–Leonardo ortaklığı kapsamında İtalya’da yeni İHA üretim altyapısı kurulacak ve ortak projeler Avrupa savunma ekosistemine taşınacak.

Türkiye’nin son 10 yılda inşa ettiği savunma ekosistemi, artık yalnızca bölgesel değil küresel bir çekim merkezi haline geldi. Ankara’nın insansız sistemlerde, hava savunmasında ve milli teknoloji girişiminde attığı adımlar, yıllarca Türkiye’yi hedef alan ülkelerin bile stratejilerini değiştirmesine yol açarken; Körfez’den Avrupa’ya kadar birçok ülke Türkiye ile ortaklık kurmak için sıraya girmiş durumda.

SUUDİ PIF, LEONARDO’NUN AEROSTRUCTURES BİRİMİNE YATIRIMDA SONA YAKLAŞTI

Bloomberg’e göre, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), Baykar’ın ortağı olan İtalyan Leonardo’nun havacılık yapıları birimine yatırım yapmak için anlaşmayı sonuçlandırmaya çok yakın.

Hedefler arasında;

Suudi Arabistan’ın ileri imalat ve havacılık teknolojisine erişimini artıracak,

İtalya’nın ekonomik olarak zorlanan gövde sistemleri bölümüne kaynak sağlayacak,

Aynı zamanda Avrupa–Körfez hattında Türkiye merkezli savunma işbirliği ağının genişlemesini hızlandıracak.

BAYKAR–LEONARDO ORTAKLIĞI AVRUPA’DA YENİ BİR SAVUNMA DÖNEMİ AÇIYOR

2024’te kurulan LBA Systems ortak girişimi artık yeni bir aşamaya geçiyor. Proje kapsamında:

İtalya’da 3 üretim merkezinde 5 farklı İHA platformu üretilecek,

Baykar’ın insansız sistemleri Leonardo sensör ve silahlarıyla entegre edilecek,

Türkiye’nin hızlı üretim kabiliyeti Avrupa’ya taşınacak,

Baykar, Avrupa pazarına derinlemesine erişim sağlayacak.

SUUDİ ARABİSTAN’DAN TÜRKİYE’YE STRATEJİK SAVUNMA HAMLESİ

Suudi Arabistan Askeri Sanayii (SAMI) ile Türkiye’nin önde gelen savunma şirketleri Baykar, ASELSAN ve Fergani arasında imzalanan üç anlaşma, iki ülke arasındaki savunma hattını dikkat çekici biçimde güçlendirdi.

Vizyon 2030 kapsamında yerelleşme hedefleyen Riyad, Türkiye’yi fiilen ana teknoloji ortağı konumuna taşırken, Türk savunma sanayii Körfez’de şimdiye kadarki en geniş iş birliği ağını kurmuş oldu.

AKINCI İÇİN DEV FİLONUN YOLUNU AÇAN ORTAKLIK

3,1 milyar dolarlık rekor anlaşmanın ardından Suudi Arabistan toplam 60 adet AKINCI TİHA tedarik etti.

Teslimatlar 2026 döneminde yapılacak. Ayrıca ülkede üretim hattı kurulacak, mühimmatlar ROKETSAN ve ASELSAN desteğiyle lisanslı şekilde Suudi topraklarında üretilecek. Riyad, geliştirdiği savunma altyapısında Türk modelini temel almaya hazırlanırken, Baykar da Körfez’de tarihinin en kapsamlı ihracat programına imza atmış oldu.

BAYKAR–ASELSAN–FERGANİ ÜÇGENİYLE YENİ ENDÜSTRİYEL DÖNEM

SAMI ile yapılan anlaşmalar, savunma teknolojilerinde kapsamlı bir dönüşüme işaret ediyor. Baykar ile Suudi Arabistan’da İHA üretim kapasitesinin kurulması hedeflenirken, ASELSAN radar, elektro-optik ve komuta kontrol çözümlerini yerelleştirmeye hazırlanıyor. Fergani Uzay ise Krallık’ta küresel uzay endüstrisine hizmet edecek bir Mükemmeliyet Merkezi kuracak.

Suudi Arabistan-İtalya–Avrupa hattı Türkiye’de kesişti! Savunma üssüne milyarlık yatırım

MİCHELANGELO KUBBESİ AVRUPA'YI SARACAK

Leonardo’nun geliştirdiği “Michelangelo Kubbesi”, Avrupa’nın hava savunmasını ortak bir yapay zeka tabanlı ağda birleştirmeyi amaçlıyor. Financial Times’ın haberine göre sistem, Avrupa’daki radarlar, füzeler ve gözetleme altyapılarını tek bir savunma şemsiyesinde toplayacak.

Söz konusu mimari, Türkiye’nin Aselsan ve Roketsan’la yürüttüğü Çelik Kubbe yatırımlarıyla teknolojik paralellik gösteriyor. Baykar–Leonardo ortaklığı sayesinde Türk İHA’ları ve sensör sistemleri Avrupa savunma entegrasyonunda kritik rol üstlenmeye aday.

