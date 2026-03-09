Beyoğlu’nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü sırasında oyuncu Ufuk Bayraktar ile yürüyüşe katılan kadınlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Olayın büyümemesi için polis ekipleri Bayraktar’ı bölgeden uzaklaştırdı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde düzenlenen yürüyüş sırasında oyuncu Ufuk Bayraktar ile göstericiler arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında dün yapılan yürüyüş nedeniyle İstiklal Caddesi’ne çıkan bazı yollar ve metro durakları güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Akşam saatlerinde kadınlardan oluşan bir grup Sıraselviler Caddesi üzerinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Oyuncu Ufuk Bayraktar 8 Mart yürüyüşünde olay çıkardı

POLİSLER SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Yürüyüşün sürdüğü sırada bölgede bulunan oyuncu Ufuk Bayraktar ile grup arasında sözlü gerginlik yaşandığı görüldü. Polis ekipleri olay yerinde Bayraktar’ı sakinleştirmeye çalıştı.

Gösteriye katılan kadınlardan Bayraktar’a yönelik doğrudan bir tepki gelmezken, oyuncunun zaman zaman bağırdığı duyuldu.

Olası bir büyümenin önüne geçmek isteyen polis ekipleri Bayraktar’ı olay yerinden uzaklaştırdı.

