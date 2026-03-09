Televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan Doktor Başka Hayatta dizisinin oyuncu kadroları da merak konusu olmaya devam ediyor. Dizide canlandırdığı karakterle dikkat çeken Bertan Asllani, hem kariyeri hem de hayat hikayesiyle izleyicilerin araştırdığı isimler arasında yer aldı. Peki, Bertan Asllani kimdir, aslen nereli?

“Doktor: Başka Hayatta” dizisinde Dahiliye Uzmanı Toprak Sönmez karakterine hayat veren Bertan Asllani, oyunculuk performansı ve geçmiş projeleriyle yeniden gündeme geldi. Daha önce birçok dizi ve dijital platform yapımında rol alan oyuncunun kariyeri ve yaşamı hakkında detaylar merak ediliyor.

BERTAN ASLLANİ KİMDİR?

Bertan Asllani, 3 Temmuz 1990 tarihinde Makedonya’nın başkenti Üsküp’te dünyaya geldi.

Oyunculuk kariyerinde birçok televizyon dizisi ve dijital platform projesinde yer alan Asllani, özellikle son yıllarda farklı karakterleri canlandırarak dikkat çekti. “Pis Yedili”, “Göç Zamanı”, “Akrep”, “Evlilik Hakkında Her Şey”, “Gecenin Ucunda” ve “Yabani” gibi yapımlarda rol alan oyuncu, geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı. Ayrıca “Atatürk” filmi ve dijital platform projelerinde de yer alarak kariyerini farklı alanlarda sürdürdü.

Oyuncu, son olarak “Doktor: Başka Hayatta” dizisinde Dahiliye uzmanı Uzm. Dr. Toprak Sönmez karakterini canlandırıyor.

Doktor Başka Hayatta dizisinin Toprakı Bertan Asllani kimdir, aslen nereli? Oynadığı diziler ve kariyeri

BERTAN ASLLANİ OYNADIĞI DİZİLER

Doktor: Başka Hayatta (2026-)

Modern Doğu Masalları 2

Sessiz Gemi (TRT TABİİ 2025)

Yabani (2023-2024)

Gecenin Ucunda (2022)

Atatürk (DİSNEY PLUS 2022)

Evlilik Hakkında Herşey (2021)

Etkileyici (GAİN-2021-2022)

Akrep (2021)

Öğrenci Evi (EXXEN-2021)

Göç Zamanı (2016)

Pis Yedili (2011)

Haberle İlgili Daha Fazlası