UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Dev mücadele öncesinde iki takımın muhtemel kadroları, eksik oyuncuları ve sarı kart sınırındaki isimler futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Liverpool’u sahasında konuk edecek. RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın kadroları ve maçta forma giyemeyecek oyuncular gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı.

GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?

Galatasaray, Liverpool karşısına büyük ölçüde tam kadro çıkacak. Sarı-kırmızılı ekipte sakat veya cezalı oyuncu bulunmazken, UEFA listesinde yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner bu mücadelede forma giyemeyecek.

Öte yandan Galatasaray’da bazı oyuncular sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaleci Uğurcan Çakır, savunma oyuncuları Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Roland Sallai, hücum hattından Noa Lang ve Victor Osimhen sarı kart görmeleri halinde rövanş maçında cezalı duruma düşecek. Teknik direktör Okan Buruk da kart görmesi halinde İngiltere'deki rövanş karşılaşmasında takımının başında yer alamayacak.

Liverpool cephesinde ise Alexander Isak sakatlığı nedeniyle Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca Conor Bradley ve Curtis Jones sarı kart ceza sınırında bulunan oyuncular arasında yer alıyor.

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI KADROSU

Galatasaray'ın UEFA listesinde bulunan futbolcular şöyle:

Kaleci: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Batuhan Şen

Defans: Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Sacha Boey

Orta saha: Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Mario Lemina

Forvet: Mauro Icardi, Victor Osimhen, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Yaser Asprilla, Ahmed Kutucu.

Liverpool'un UEFA listesinde şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Alisson Becker, Giorgi Mamardashvili, Freddie Woodman

Savunma: Joe Gomez, Wataru Endo, Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Milos Kerkez, Conor Bradley, Andy Robertson, Jaremie Frimpong

Orta saha: Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, Curtis Jones, Ryan Gravenberch

Forvet: Alexander Isak, Muhammed Salah, Federico Chiesa, Cody Gakpo, Hugo Ekitike, Rio Ngumoha.

GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Liverpool arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı 9 Mart 2026’da oynanacak. RAMS Park’ta yapılacak karşılaşma saat 20.45’te başlayacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Dev karşılaşma Türkiye’de TRT 1 ve Tabii platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

KARŞILAŞMA ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Galatasaray, lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayarak play-off turuna yükselmişti. Sarı-kırmızılı ekip bu turda Juventus ile eşleşmiş, İstanbul’daki ilk maçı 5-2 kazanmıştı. Deplasmanda oynanan rövanş maçını uzatmalarda 3-2 kaybetmesine rağmen toplam skorda avantaj sağlayan Galatasaray adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

Liverpool ise Şampiyonlar Ligi lig etabında oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. İngiliz temsilcisi 36 takımlı lig etabını 3. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi. Arne Slot yönetimindeki Liverpool, güçlü kadrosu ve yıldız oyuncularıyla bu sezon Avrupa’da iddialı takımlar arasında gösteriliyor.

