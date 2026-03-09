Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde ilk maçına çıkan Gençlerbirliği, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor, Başkent ekibi Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Gençlerbirliği, Volkan Demirel yönetiminde çıktığı ilk maçta sahadan puanla ayrıldı.

Alanyaspor, ligde puanını 27 yaparak 11. sırada yer aldı. Gençlerbirliği ise 25 puanla 12. basamakta yer aldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

5. dakikada Corendon Alanyaspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya Mounie gelişine vole vurdu. Direkten dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

31. dakikada sağ kanattan gelişen Corendon Alanyaspor atağında Hwang'ın sert şutunda kaleye giden top, araya giren savunma oyuncularına çarparak dışarı çıktı.

39. dakikada Corendon Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Hadergjonaj'ın kullandığı kornerde arka direkte bulunan Meschack'tan sekti. Topu önünde bulan Ümit Akdağ'ın altı pasın gerisinde çektiği şutta, kaleci Velho iki hamlede topun sahibi oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Volkan Demirel puanla başladı

49. dakika sağ kanattan gelişen Corendon Alanyaspor atağında Meschak'ın ceza sahası içerisine çevirdiği topu Goutas, boş pozisyondaki Mounie'ye gelmeden araya girerek engelledi.

59. dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi atağında Meschack, topu yerden ceza sahasına gönderdi. Ön direkte topla buluşan Hwang'ın şutunu kaleci Velho kurtardı.

79. dakikada Antalya ekibinin sağ kanattan Hadergjonaj'la kullandığı köşe vuruşunda, top ceza sahasına yöneldi. İyi yükselen Lima'nın kafa vuruşunu kaleci Velho kornere çeldi.

90+5. dakikada Corendon Alanyaspor'da Hadergjonaj'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda top savunmadan sekti. Ceza sahası dışında topla buluşan Ruan'ın sert şutunu kaleci Velho kurtardı.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası