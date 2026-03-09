Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, tarafları ateşkese ve diplomasiye davet ederek Türkiye’nin süreci yakından takip ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devam eden ABD-İsrail ve İran çatışmalarının hem insani hem de ekonomik etkilerine dikkat çekti.

Yılmaz, savaşın enerji ve lojistik kanallar başta olmak üzere bölgesel ve küresel ekonomiye ciddi olumsuz etkilerde bulunduğunu, çevresel açıdan da önemli sonuçlar doğurduğunu belirtti.

"TARAFLARI DİPLOMASİYE DAVET EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, tarafları bir an önce ateşkese ve diplomasiye davet ettiklerini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Daha fazla bölgesel ve küresel istikrarsızlık üretmeden, tarafları bir an önce ateşkese ve diplomasiye davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, barış ve istikrar için liderler diplomasisi yoluyla yoğun temaslarını sürdürmektedir."

Türkiye’nin savaşın etkilerinin yoğun yaşandığı alanlarda tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde olduğunu ifade eden Yılmaz, gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve insanımıza ve ülkemize olan etkileri en aza indirmeyi amaçladıklarını aktardı.

Yılmaz, belirsizliklerin ve risklerin yükseldiği bir ortamda, Türkiye’nin güçlü liderlik ve tecrübeli kadrolar ile istikrar merkezi olarak yoluna ilkeli ve öngörülebilir politikalarla devam edeceğini kaydetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası