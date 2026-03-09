ABD’ye ait üç adet B-52 bombardıman uçağı, İngiltere’deki RAF Fairford Üssü’ne konuşlandırıldı. Son 72 saatte üs çevresindeki hava faaliyetlerinin önemli ölçüde arttığı bildirildi.

ABD’ye ait üç B-52 bombardıman uçağının, İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde bulunan RAF Fairford Üssü’ne ulaştığı bildirildi.

BBC’de yer alan habere göre bu uçaklar, 6 Mart Cuma akşamı üsse inen bir B-1 Lancer bombardıman uçağı ile 7 Mart Cumartesi günü gelen iki B-1 uçağının ardından bölgedeki ABD hava gücüne katıldı.

İNGİLTERE'DE İLK KEZ GÖRÜLDÜ

Son 72 saat içinde RAF Fairford Üssü’ndeki hava faaliyetlerinde dikkat çekici bir artış yaşandığı ve ABD’nin ağır bombardıman uçaklarını bölgeye konuşlandırdığı aktarıldı. Ayrıca ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının başlamasının ardından B-52 bombardıman uçaklarının ilk kez İngiltere’de görüldüğü vurgulandı.

AVRUPA'DAKİ AZ SAYIDAKİ ÜSLERDEN BİRİ

Gloucestershire ve Wiltshire sınırında bulunan RAF Fairford Üssü’nün geçmişte ABD tarafından uzun menzilli ağır bombardıman görevlerinde kullanıldığı biliniyor. Üs, B-2 Spirit dahil olmak üzere B-1 ve B-52 gibi stratejik bombardıman uçaklarını barındırabilecek sertifikaya sahip Avrupa’daki az sayıdaki üslerden biri olarak gösteriliyor.

Öte yandan Keir Starmer liderliğindeki İngiltere hükümeti, başlangıçta ABD’nin İsrail ile birlikte İran’a yönelik operasyonlarda İngiliz üslerini kullanmasına izin vermemişti. Ancak daha sonra yayımlanan bir video mesajla ABD’nin İran’ın füze sistemlerini hedef almak için İngiliz üslerini sınırlı savunma amacıyla kullanma talebinin kabul edildiği duyuruldu.

Bu kapsamda İngiltere’nin ABD’ye, Hint Okyanusu’nda bulunan Diego Garcia Üssü ile RAF Fairford Üssü’nü kullanma izni verdiği belirtildi.

