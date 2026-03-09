ABD Başkanı Donald Trump’ın petrol fiyatlarındaki artışın "geçici" olduğunu vurgulaması ve ardından yaptığı "Savaş büyük ölçüde bitti" açıklaması, piyasadaki yangını söndürdü. Bu kritik mesajın ardından Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar seviyesine kadar geriledi.

Küresel enerji piyasaları son yılların en hareketli 24 saatini geride bırakırken petrol fiyatlarında tarihi bir dalgalanma yaşanıyor.

Orta Doğu'da İsrail ve İran arasındaki gerilimin tırmanması, Irak ve Suudi Arabistan'daki stratejik petrol sahalarına düzenlenen İHA saldırıları ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılma riskiyle Brent petrolün varil fiyatı gün içinde 119,5 doları görerek son 18 yılın zirvesine tırmanmıştı.

Bu keskin yükseliş, 2022 yılındaki Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçerken, arz güvenliğine dair endişeler fiyatları bir günde yüzde 30 civarında yukarı taşımıştı.

Yükselişin neden olduğu panik havası G7 ülkelerinin acil durum petrol rezervlerini serbest bırakma planlarıyla bir miktar dengelenirken, piyasayı asıl sakinleştiren hamle Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi.

Petrol piyasasında 'Trump' etkisi: Bir gecede 32 dolar çakıldı

TRUMP KONUŞTU PETROL GERİLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın petrol fiyatlarındaki artışın geçici olduğuna dair ilk sinyalleri vermesinin ardından Brent petrol fiyatları 100-105 dolar bandına geriledi. Ancak asıl büyük düşüş dalgası, Trump'ın son yaptığı "Savaş büyük ölçüde bitti" açıklamasıyla tetiklendi.

Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar seviyesine kadar geri çekildi.

