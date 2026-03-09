İran Savaşı'nın 10'uncu gününde Brent petrol varil başına 114 dolara fırlarken, ABD Başkanı Donald Trump’tan Hürmüz Boğazı için açıklama geldi. Tanker trafiğindeki aksamaya değinen Trump, gemilerin beklememesi gerektiğini belirterek, "Korkacak bir şey yok, Hürmüz’den geçişler sürmeli" dedi

İran Savaşı'nda 10’uncu güne girilirken, bölgeden gelen haberler küresel piyasaları ateşe verdi. Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat durma noktasına gelirken, petrol tesislerinin hedef alınması maliyetleri zirveye taşıdı.

Brent petrol sadece 10 günde yüzde 25 artarak varil başına 114 dolara yükselirken, ABD Başkanı Donald Trump’tan bölgedeki tansiyonu yükselten açıklamalar geldi.

TRUMP'TAN PETROL VE HÜRMÜZ BOĞAZI MESAJI: "KORKACAK BİR ŞEY YOK"

Petrol fiyatlarındaki artış ve İran'ın tankerlere yönelik tehditlerine değinen Trump, "Gemiler cesaret gösterip Hürmüz Boğazı’ndan geçmeli, korkacak bir şey yok" dedi.

Petrol piyasasına dair net bir mesaj veren Trump, "İran nükleer tehdidinin yok edilmesiyle hızla düşecek olan kısa vadeli petrol fiyatları, ABD ve dünya için ödenecek çok küçük bir bedeldir. Sadece aptallar farklı düşünebilir" ifadesini kullandı.

Petrolün 114 dolara ulaşmasının ardından Trump'tan Hürmüz çağrısı!

"BİR ÜLKEYİ YOK ETTİK"

ABD Başkanı Trump, bölgedeki gerilime dair yaptığı açıklamada, "İran, İsrail’i ve çevresindeki her şeyi yok edecekti, birlikte çalışıp İsrail’i yok etmek isteyen bir ülkeyi yok ettik" dedi.

Netanyahu ile ortak hareket edeceklerini belirten Trump, "Savaşın ne zaman biteceğine Netanyahu ile biraz ortak şekilde karar vereceğimizi düşünüyorum. Doğru zamanda bir karar vereceğim, ama her şey hesaba katılacak" ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı'na desteğini sürdüren Trump, "Ben olmasam İran İsrail’i yok ederdi. Ve Netanyahu olmasa İsrail bugün var olmazdı" açıklamasında bulundu.

"NETANYAHU'YU HEMEN AFFETSİN"

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a doğrudan çağrıda bulunan Trump, "Cumhurbaşkanı Herzog’a söyleyin, Netanyahu’yu hemen af etsin. Af etmemek çok kötü bir şey. Netanyahu’nun savaşa odaklanmasını istiyoruz, aptalca bir afla uğraşmasını değil." dedi. Trump, Netanyahu'nun önceliğinin tamamen savaş olması gerektiğini savundu.

ABD ORDUSU AGRESİFLEŞİYOR: İRAN CEPHESİNDE YENİ SAFHA

Öte yandan İsrail ordusunun İran cephesinde operasyonun en az bir ay sürmesine hazırlandığı iddia edildi.

Önümüzdeki günlerde ABD ordusunun operasyona çok daha agresif bir şekilde dahil olması beklenirken, daha geniş bir alanda çok daha fazla mühimmat kullanılacağı ve daha fazla hedefe saldırması bekleniyor.

