Financial Times ve Bloomberg’in geçtiği verilere göre, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan 1000 gemi için adeta "can pazarı" kuruldu. Hedef olmaktan korkan dev tankerler, radarları yanıltmak için kimliklerini "Çinli" olarak değiştirip GPS sinyalleriyle oynamaya başladı.

Enerji arzının ana damarında yaşanan sinir harbi, dünya ekonomisini sarsan bir can pazarına dönüştü. Küresel devlerin paylaştığı raporlara göre, Hürmüz’deki kilitlenme petrol piyasalarını her an patlamaya hazır bir bombaya çevirdi.

Financial Times’ın analizine göre, saldırı riskinden kaçınmak isteyen bazı ticari gemiler kimlik bilgilerini değiştirerek kendilerini Çin bağlantılı gibi gösteriyor.

MarineTraffic, son günlerde en az 10 geminin transponder mesajlarını değiştirdiği aktardı.

Bazı gemilerin sistemlerinde "Chinese Owner", "All Chinese Crew" veya "Chinese Crew Onboard" gibi ifadeler yer alıyor.

Hatta bazı tankerlerin, radarları yanıltmak için GPS sinyallerini manipüle ederek haritada üst üste yığılmış gibi göründüğü de öne sürüldü.

Sigorta kuruluşu Lloyd’s Market Association, Basra Körfezi ve çevresinde yaklaşık 1000 geminin mahsur kaldığı açıkladı.

İRAN'DAN ABD'YE MEYDAN OKUMA: "BEKLİYORUZ!"

Tahran yönetimi ise boğazdaki hakimiyetini pekiştiriyor. Devrim Muhafızları Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ABD donanmasının tankerlere korumalık yapacağı haberlerine, "Onları memnuniyetle bekliyoruz" diyerek gözdağı verdi. Hemen ardından Malta bayraklı bir petrol tankerinin, uyarılara uymadığı gerekçesiyle kamikaze İHA ile vurulması bölgedeki tansiyonu patlama noktasına getirdi.

KÖRFEZ'DE 25 MİLYAR DOLARLIK KİLİT

Şu an Hürmüz Boğazı'ndan sadece İran yaptırımlarına tabi tankerler geçebilirken, bölgede mahsur kalan gemilerin toplam değeri 25 milyar doları bulmuş durumda.

SADECE İRAN BAĞLANTILI GEMİLER GEÇİYOR

Bloomberg ve First Squawk tarafından paylaşılan son verilere göre, küresel ticaretin kilit noktası olan boğazda dev tanker geçişleri neredeyse tamamen durdu.

Son 24 saat içinde Hürmüz Boğazı’ndan geçen tek büyük gemilerin İran ile doğrudan bağlantılı. Verilere göre, bir petrol süper tankeri Körfez'den ayrılırken, bir LPG taşıyıcısı giriş yaptı. Ancak bu her iki dev geminin de ortak bir özelliği var. İran'ın petrol ticaretindeki rolleri nedeniyle halihazırda ABD yaptırımları listesinde yer almaları.

GÜNDE 20 MİLYON VARİL RİSKTE

Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin durma noktasına gelmesi, günlük yaklaşık 20 milyon varil petrolün dünya pazarlarına ulaşmasını engelliyor.

BÖLGEDE SON DURUM

İran, İsrail ve ABD arasındaki gerilim Orta Doğu’nun birçok ülkesine yayıldı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran’a komşu ülkelerden saldırı gelmediği sürece bu ülkelere saldırmayacaklarını söyledi. İran Devrim Muhafızları’ndan Komutan Hamidreza Moghadamfar ise bu açıklamada yeni bir durum olmadığını dile getirdi.

KÖRFEZ ÜLKELERİNDE ALARM

Bahreyn yönetimi, çatışmaların başladığı günden bu yana İran tarafından fırlatılan 86 füze ve 148 insansız hava aracını engellediğini duyurdu. Ülkede önemli bir ABD deniz üssü bulunuyor.

Suudi Arabistan’da ise Shaybah petrol sahası son 24 saat içinde birçok kez hedef alındı. Suudi savunma yetkilileri, sahaya yönelen en az 21 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde de hava savunma sistemlerinin İran’dan gelen füze ve İHA’ları engellediği iletti.

Gelişmelerin ardından Emirates Havayolu şirketi Dubai uçuşlarını geçici olarak askıya aldı.

İRAN’DAN ABD ÜSSÜNE DRONE SALDIRISI

İran Devrim Muhafızları’na bağlı kaynaklar, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Al Dhafra Hava Üssü’ne büyük çaplı bir drone saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Üssün Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı’ndaki operasyonlarda kullanıldığı ileri sürüldü.

İSRAİL’DEN İRAN’A GENİŞ ÇAPLI HAVA SALDIRISI

İsrail ordusu, Tahran ve İsfahan başta olmak üzere İran’daki askeri ve stratejik hedeflere yönelik büyük bir saldırı dalgası başlattığını açıkladı. İsrail açıklamasına göre gece boyunca 80’den fazla savaş uçağı İran’daki hedefleri vurdu.

İran medyası İsfahan’da patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

TRUMP'TAN "PETROL" RESTİ

ABD Başkanı, operasyonların önceliği olduğunu ve benzin fiyatlarındaki artışın (haftalık %14) kendisini durdurmayacağını ilan etti:

"Yükselirse yükselsin, bu durum çok daha önemli!"

