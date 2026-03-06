Kaydet

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Erbiller Sanayi Sitesi kavşağında akşam saatlerinde yaşanan olayda çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlardaki yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

