Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur'un sahibi ve ortağı olduğu şirketlere kayyım atandı.

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un ortağı olduğu şirketlere, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli Erden Timur hakkında yürütülen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçuna yönelik soruşturma kapsamında kayyum kararı verildiği bildirildi.

Erden Timur'un şirketlerine kayyım atandı!

Açıklamada, Timur'un sahibi ve ortağı olduğu, öncül suçlar kapsamında elde ettiği suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen şirketlerle ilgili Sulh Ceza Hakimliği kararıyla TMSF'nin kayyım olarak atandığı belirtildi.

