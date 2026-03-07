Çocukların fotoğraflarını paylaşmayın! Uzmanlar uyardı: Anne ve babalar dijital riski görmezden geliyor!
Uzmanlar, ebeveynlerin çocuklarının dijital güvenliğini hiçe sayan paylaşımlarının pedofili lobisine davetiye çıkardığı konusunda uyardı.
- Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı, ailelerin dijitalleşme konusunda risk algısının oldukça düşük olduğunu ve çocukların ellerine en iyi telefonları vermeyi bir itibar haline getirdiklerini belirtti.
- Odabaşı, özellikle çocuk fotoğraflarının pedofili lobisinin eline geçebileceği tehlikesine dikkat çekti.
- Odabaşı, ailelerin iletişiminin ve itibarlarının zarar gördüğünü, bu sebeple öncelikle ailelerin düzene getirilmesi ve çocuklara sınır konulması gerektiğini söyledi.
- Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü Erden Şahin, çocukların siber suça karışma oranının binde 3 olduğunu ve daha çok siber zorbalığa maruz kaldıklarını ifade etti.
- Şahin, SİBERAY programı ile geçen yıl 15 milyonu aşkın kişiye güvenli internet eğitimi verildiğini kaydetti.
ESMA ALTIN - Çocukların dijital ortamda karşılaşabileceği riskler ve siber suçlar konusu, uzmanlar ve güvenlik yetkilileri tarafından yeniden gündeme getirildi.
Meclis Suça Sürüklenen Çocuklar Komisyonunda konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı, ailelerin dijitalleşme konusunda risk algısının oldukça düşük olduğunu vurguladı.
Velilerin çocuklarının ellerine en iyi telefonları vererek bu durumu bir itibar hâline getirdiklerini belirten Prof. Dr. Odabaşı “Türkiye’de zarar görecek çocuklar en üst kesimin çocukları. Bunu yaptıkları zaman en güzel istikbali hazırladıklarını zannediyorlar. Batı ‘Okula telefon getirmeyin’ diyor” diyerek okulun güvenli liman olma özelliğinin zedelendiğine dikkat çekti.
Özellikle çocuk fotoğraflarının paylaşılmasının ciddi tehlikeler doğurabileceğini aktaran Odabaşı “Veli WhatsApp grubunda niye benim çocuğun fotoğrafı yok?’ diye şikâyet ediyor. Pedofili lobisinin elinden, filtresinden geçmeyen çocuk fotoğrafı yok. Ama velilerin umurunda değil. Aileleri zapt etmek bir iş” ifadelerini kullandı.
PEDOFİLİ TEHLİKESİ
“Ailelerin dijitalleşme konusunda risk algısı sıfır, hiç yok” diyen Odabaşı “Bu durumun ailelere verdiği zararlardan bir tanesi iletişim. İlgiye, itibara, her tarafa zarar verdi. Bu sebeple öncelikle öğretmenlerden çok ailelerin düzene getirilmesi lazım. Çocuklar için yapılacak en önemli şey sınır koymak” ifadelerini kullandı. Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü Erden Şahin ise çocukların siber suça karışma oranının binde 3 seviyesinde olduğunu belirtti. Çocukların daha çok siber zorbalığa maruz kaldığını ifade eden Şahin, SİBERAY programı ile geçen yıl 15 milyonu aşkın kişiye güvenli internet eğitimi verildiğini kaydetti.