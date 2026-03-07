Bağdat Uluslararası Havalimanı içinde bulunan bir askeri üsse İHA düştü. Depolardan birinin üzerine düşen İHA nedeniyle yakıt römorku ve bir uçak çekicisi zarar görürdü. Öte yandan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait üssün de bulunduğu Erbil Havalimanı’nda hava savunma sistemleri faaliyete geçti, bölgede patlama sesleri duyuldu.

Irak basınında yer alan haberlerde, Bağdat Uluslararası Havalimanı'ndaki askeri kompleks içinde bulunan Alaa Hava Üssü yakınlarında 1 İHA'nın hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü belirtildi.

ÜSTEKİ DEPOYA DÜŞEN İHA YANGIN ÇIKARDI

İHA'nın üste bulunan depolardan birinin üzerine düştüğü ve burada yangın çıktığı aktarılan haberlerde, yangının bir yakıt römorkuyla uçak çekicisinin zarar görmesine neden olduğu ancak kısa sürede kontrol altına alındığı kaydedildi.

Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, Güvenlik Medya Hücresi de yaptığı açıklamada, Alaa Hava Üssü yakınlarında 1 İHA'nın düşürülmesi sırasında sınırlı çaplı hasar meydana geldiğini doğruladı.

SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ

Öte yandan, Irak basınında yer alan haberlerde, Bağdat Uluslararası Havalimanı'ndaki Victoria Üssü'nü hedef aldığı belirtilen 2 İHA'nın da hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü ifade edildi. ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla eş zamanlı Irak'ta da zaman zaman ABD askeri üslerini hedef alan İHA saldırıları yaşanıyor.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait üssün de bulunduğu Erbil Havalimanı’nda hava savunma sistemleri faaliyete geçti, bölgede patlama sesleri duyuldu. Söz konusu İHA'nın havada imha edildiği duyuruldu.

Erbil’de dün patlama sesleri duyulmasının ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti Terör Birimi, 4 kamikaze insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurmuştu.

