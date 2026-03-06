Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, Orta Doğu’daki gerilimler ve ABD tarım dışı istihdam verisiyle günü yüzde 2,19 kayıpla 12.792 puandan kapattı. Bankacılık sektörü sert düşerken, kimya-petrol-plastik endeksi sınırlı yükseldi. Analistler, gelecek hafta TCMB faiz kararı, sanayi üretimi ve ABD ekonomik verilerinin piyasayı şekillendireceğini vurguluyor. Teknik açıdan 12.700-12.600 destek, 12.900-13.000 puan direnç olarak öne çıkıyor.

Orta Doğu'da tırmanan askeri gerilim ve ABD'den gelen zayıf istihdam verileri, küresel satış dalgasını tetikleyerek Borsa İstanbul’u haftanın son gününde sert vurdu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,19 değer kaybederek 12.792,81 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 286,12 puan azalırken, toplam işlem hacmi 143,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 5,07, holding endeksi yüzde 2,89 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 2,07 ile kimya petrol plastik, en çok değer kaybeden ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ardından negatif bir seyir izliyor.

Küresel rüzgar borsayı 12.800’ün altına çekti! Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

ABD'de tarım dışı istihdam şubatta 92 bin kişi azalırken, işsizlik oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e yükseldi.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi küresel piyasalardaki satışlara paralel olarak haftanın son işlem gününü negatif tamamladı.

Küresel rüzgar borsayı 12.800’ün altına çekti! Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Analistler, Orta Doğu’dan gelecek haber akışının yanı sıra gelecek hafta yurt içinde sanayi üretimi, cari denge, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı, TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.700 ve 12.600 puanın destek, 12.900 ve 13.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası