Tahran, Kürt grupların karadan sızma girişiminde bulunacağı iddiaları üzerine sert açıklamalarda bulundu. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Ebulfazl Şikarçi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) ikaz ettiklerini belirterek "Sakın geçiş yollarını açmayın. Düşmanımıza acımayız" dedi.

Uluslararası basında ABD ve İsrail'in, terör örgütü PJAK başta olmak üzere bölgedeki Kürt grupları İran'a karşı savaşması için talimat verdiği aktarılmıştı. Bu konuyla ilgili soru sorulan ABD Başkanı Donald Trump da "Kürtler saldırırsa harika bir şey oldu. Onları tamamen desteklerim demişti. Hemen akabinde Tahran, bu grupları hedef almaya başlamıştı.

"ÇETELERİ DURDURUN"

Yaşananlarla ilgili rejimden yeni bir tehdit daha geldi. IKBY'yi uyaran İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Ebulfazl Şikarçi "Kuzey Irak bölgesinin liderleri kendi egemenliklerini düşünüyorlarsa çeteleri durdurmalı. Aksi takdirde altyapılarına saldırılacak ve güvensizliğin acısını tadacaklar. Sakın bu gruplara geçiş yolu açmayın. Düşmanımıza acımayacağız" dedi.

"İŞ BİRLİĞİ YAPANI HEDEF ALIRIZ"

İran ordusu adına savaşı yürüten Hatemu'l Enbiya Karargâhı Sözcülüğü de "Sınırlarımız boyunca düşman güçlerin konuşlandırılmasında herhangi bir iş birliği, güçlü cevapla karşılanacak. ABD ve İsrail tarafından bize karşı askerî eylem için kullanılan herhangi bir yeri kararlı bir şekilde hedef alırız" açıklaması yapıldı.

ABD ASKERLERİNİN KALDIĞI ÜSSE SALDIRI

Bu arada, Irak topraklarına yönelik saldırılar arttı. Şii milis Haşdi Şabi’ye bağlı Seraya Evliya el-Dem grubu, Uluslararası Bağdat Havalimanı’nda bulunan ve ABD askerlerinin kaldığı Victoria Üssü’ne füze fırlattı.

Can kaybı veya maddi hasar meydana gelmediği, füzenin boş araziye düştüğü bildirildi. Bunun yanı sıra Basra Uluslararası Havalimanı ve yakınındaki petrol sahalarına kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındı. Irak'ın kuzeyindeki bir istihbarat noktasını da benzer bir eylem gerçekleştirildi. Yayımlanan görüntülerde, dağlık iletişim ekipmanlarının olduğu bir alanın vurulduğu görüldü

