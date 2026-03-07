ABD’li savunma ve silah şirketleri, Trump’ın talimatıyla üretimlerini 4 kat artırma kararı aldı. Trump, savunma şirketleri ile yapılan toplantı sonrası paylaştığı mesajında "Üstün Kalite" Silahların üretimini dört katına çıkararak, mümkün olan en kısa sürede en yüksek miktarlara ulaşmayı kabul ettiler" dedi. ABD'nin İran ile devam eden savaştan dolayı stoklarında büyük bir erime olduğu iddia edilmişti.

İran'a saldırılarını sürdüren ve savaşta bir haftayı geride bırakan ABD, kullanılan mühimmatlara ilişkin alarm durumuna geçti.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin en büyük savunma sanayi şirketleri ile bir araya gelerek İran ile savaştati son durumu ve silah stoklarını değerlendirdi.

ÜRETİMİ 4 KAT ARTTIRMA TALİMATI

ABD'nin İran'a saldırıları sonrası mühimmat stokuun büyük ölçüde eridiği iddialarının ardından savunma sanayi şirketlerini toplayan Trump, 'silah üretimini 4 kat artırma talimatı' verdi.

Sosyal medya hesabından toplantıya dair mesaj yayımlayan Trump şu sözleri kullandı:

ABD'nin en büyük savunma sanayi şirketleriyle üretim ve üretim takvimleri üzerine çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik.

"Üstün Kalite" Silahların üretimini dört katına çıkararak, mümkün olan en kısa sürede en yüksek miktarlara ulaşmayı kabul ettiler.

Toplantıdan üç ay önce genişleme çalışmaları başlamıştı ve bu silahların birçoğunun üretimi ve kurulumu zaten devam ediyordu.

Elimizde neredeyse sınırsız miktarda orta ve üst orta sınıf mühimmat bulunuyor ve bunları örnek olarak İran'da ve yakın zamanda Venezuela'da kullandık.

Bununla birlikte, bu seviyelerde de siparişlerde artış sağladık.

Toplantıya katılan şirketlerin CEO'ları arasında BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman ve Raytheon yer alıyordu.

Toplantı, iki ay sonra yapılacak başka bir toplantının planlanmasıyla sona erdi. Ülke genelindeki eyaletler bu yeni santraller için teklif veriyor.

