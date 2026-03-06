ABD'den yapılan son açıklamada İran'a saldırının 4-6 hafta süreceği bildirildi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı askeri operasyon, 7. gününe girdi. ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, operasyonun planlanan süresi Trump’ın önceden verdiği bilgilere paralel olarak 4-6 hafta arasında öngörülüyor.

Operasyonun maliyeti de gündemde. Savunma uzmanları, bölgede savaş gücünü bulundurmanın günlük en az 150-200 milyon dolara mal olacağını belirtiyor.

ABD, İran için son takvimi paylaştı! Saldırı haftalarca sürecek

PAHALIYA PATLAYACAK

Bu rakamlar üzerinden yapılan hesaplamalara göre, dört haftalık bir harekat ABD’ye 6-8 milyar dolara mal olabilir. Bu tutar, ABD savunma bütçesinin yaklaşık yüzde 1’ine denk geliyor.

Operasyonun süresi ve maliyeti, hem bölgedeki stratejik adımlar hem de ABD iç politikası açısından kritik önem taşıyor. Analistler, maliyetin yükselmesinin operasyonun gidişatını ve Amerikan kamuoyundaki algıyı etkileyebileceğini vurguluyor.

