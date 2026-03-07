Ticaret Bakanlığı, tarım sektöründe üretici maliyetlerini kontrol altında tutmak ve gıda fiyatlarındaki artışı önlemek için üre cinsi gübrelerde gümrük vergilerini sıfırladı. Karar, Resmî Gazete’de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı, tarım sektöründe maliyetlerin artmasını önlemek ve gıda fiyatlarının istikrarlı kalmasını sağlamak amacıyla önemli bir adım attı. Bakanlık, üre cinsi gübrelerde gümrük vergilerini sıfırladığını açıkladı.

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe giren düzenleme, özellikle üreticilerin maliyetlerini artırabilecek dış gelişmeler ve tedarik süreçlerindeki riskleri göz önünde bulunduruyor.

GEREKLİ TÜM TEDBİRLER ALINDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tarımsal üretimde arz güvenliğinin sağlanması, spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve üretici ile tüketici refahının korunmasının amaçlandığı vurgulandı. Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli olarak piyasaların sürekli takip edildiği ve gerekli tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Kararla birlikte, tarım sektöründe üreticilerin gübre maliyetlerinde yaşanabilecek ani artışlar önlenirken, tüketici fiyatlarında da istikrar sağlanması hedefleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası