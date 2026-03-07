Suudi Arabistan, Şeybe Petrol Sahası’na yönelik 4 insansız hava aracıyla düzenlenen saldırının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı. İHA’ların, Rubülhali Çölü üzerinde imha edildiği bildirildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin güneydoğusunda Birleşik Arap Emirlikleri sınırına yakın konumda bulunan Şeybe Petrol Sahası’na yönelik insansız hava aracı saldırısının önlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, petrol sahasına doğru ilerleyen 4 İHA’nın hava savunma sistemleri tarafından Rubülhali Çölü üzerinde etkisiz hale getirildiği belirtildi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da tesislerde hasar meydana gelmediği aktarıldı.

BÖLGEDEKİ GERİLİM TIRMANIYOR

Orta Doğu’da son dönemde artan gerilim, enerji altyapılarını da hedef haline getirmeye başladı. İsrail ve ABD’nin 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri saldırı başlatmasının ardından bölgede karşılıklı saldırılar yaşanıyor.

İran ise İsrail’in yanı sıra ABD askeri üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkelerde belirlediği bazı hedeflere saldırılar düzenlediğini açıklamıştı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD ve İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası