Malatya- Elazığ yolunda zincirleme kaza! Yaralılar var
Malatya- Elazığ yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç aynı yöne seyreden iki araca çarptı. Can pazarı yaşanan kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Malatya-Elazığ karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
- Kaza, gece yarısı Malatya-Elazığ karayolu Turgut Özal Tıp Merkezi kavşağı mevkiinde oldu.
- Elazığ istikametine seyreden 44 AGS 419 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce 34 KTH 969 plakalı araca, ardından 34 FK 2233 plakalı otomobile çarptı.
- Kazada 4 kişi yaralanarak kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
- Çarpmanın şiddetiyle savrulan araçlardan biri trambüs direğine çarparak parçalandı.
- Olay yerine polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza, gece yarısı Malatya- Elazığ karayolu Turgut Özal Tıp Merkezi kavşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Elazığ istikametine seyreden 44 AGS 419 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak aynı yöne seyreden 34 KTH 969 plakalı araca, ardından ise 34 FK 2233 plakalı otomobile çarptı.
4 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Çarpmanın şiddeti ile savrulan araçlardan biri trambüs direğine çarparak parçalandı. Kazada 4 kişi yaralanırken ihbar üzerine bölgeye polis, UMKE ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
