Kaydet

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan şüpheli bir kamyonette dedektör köpeği Pera sayesinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Aracın kasasındaki yedek parçaları inceleyen Pera marş dinamosuna tepki verince yapılan detaylı aramada parçanın içerisine gizlenmiş 192,48 gram metamfetamin bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken zehir tacirlerinin uyuşturucuyu araç parçasına saklayarak izini kaybettirme çabası sonuçsuz kaldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası