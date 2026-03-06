ABD ve İsrail’e ait erken uyarı radar sistemlerinin imha edildiği ve "düşmanın gözünün kör edildiği" duyuruldu. İsrail’in füze kalkanının işlevsiz hale getirildiği belirtilirken, uydu görüntüleri de bölgedeki ABD üslerinde ağır hasar olduğunu doğruladı.

Orta Doğu'daki ateş hattında peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD kanadı, İran operasyonlarının 4-8 hafta aralığında süreceğini duyururken bir açıklama da İran'dan geldi.

İran'da savaşı yürüten Hatemu'l Enbiya Karargahı Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Sahte Siyonist rejimin füze kalkanının radar sistemlerinin hedef alınmasıyla rejimin hava savunma yetenekleri ciddi şekilde azaltıldı ve işgal altındaki toprakların semaları İran füzelerinin ve insansız hava araçlarının güçlü gürültüsü altında kaldı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail radarları çalışmıyor! İran: Düşmanın gözünü vurduk

"DÜŞMANIN GÖZÜ KÖR EDİLDİ"

Açıklamada, "Düşmanların kötü gözlerinin kör edilmesi ve radarlarının imha edilmesi sayesinde saldırılar daha başarılı hale geldi." denildi.

İran'ın, "ABD ve İsrail'e ait tüm kaynakları ve çıkarları hedef aldığı ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak ve bölge ülkelerine zarar gelmediğini önlemek için her türlü çabanın gösterildiği" ifade edildi.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ DOĞRULADI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün ve Katar'da ABD'ye ait üslerdeki radar sistemlerini imha ettiğini duyurmuştu.

Uluslararası basında yayımlanan uydu görüntülerinde de ABD'nin bölgedeki üslerinde konuşlu radarların vurulduğu görülmüştü.

