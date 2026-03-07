Son iki haftada yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında ağır ara alan sarı lacivertliler artık hata istemiyor. Kredisini tüketen takım yeni bir kayıp hâlinde kaosa sürüklenebilir.

EMİN ULUÇ - Kasımpaşa ve Antalya beraberlikleriyle rotadan çıkan Fenerbahçe, sahasında oynayacağı Samsun maçına diriliş olarak bakıyor.

İLK YARIDA BİTİRELİM

Derbi haftasında Galatasaray’ın tökezlemesini bekleyen sarı lacivertliler bu sefer fırsatı değerlendirip şampiyonluk ateşini yeniden yakmak istiyor. Fenerbahçe, önemli eksiklerine rağmen bu zorlu sınavdan 3 zaferle çıkacağına inanırken, Domenico Tedesco’nun hedefi işi ilk yarıda bitirmek. Son iki maçta geç açılmanın bedelini ödediklerini belirten İtalyan yüksek tempolu bir başlangıçla maçı garantiye almayı planlıyor.

Başka şans yok! F.Bahçe'nin şampiyonluk planları Samsun maçına bağlı

KULÜBEDE OLACAK

Sağlık durumu iyiye giden Domenico Tedesco, yoğun öksürük sebebiyle ev istirahatinde olsa da dün sürekli iletişim hâlinde. Ne pahasına olursa olsun Samsun maçında kulübede yer almak isteyen İtalyan, oyuncularına, “Bir kırılma maçına çıkacağız. Kazanmaktan başka ihtimalimiz yok” mesajı yolladı. Takımını sahaya yine üçlü sürecek olan Tedesco’nun kadroyu da büyük ölçüde belirlediği öğrenildi. Hocanın Gaziantep kadrosunda çok değişiklik yapmaması, Fred’in yerine Asensio’yu, Mert’in yerine Tarık’ı oynatması bekleniyor.

EDERSON GÖZDEN DÜŞTÜ! TARIK ÖNE GEÇTİ

Yediği hatalı goller ve yaşadığı ağrılar Ederson’un gözden düşmesine sebep oldu. Bulduğu fırsatları iyi değerlendiren Tarık, dünya yıldızıyla rekabette öne çıktı. Tedesco’nun Samsun maçında kaleyi Tarık’a teslim edeceği öğrenildi.

PARLAMAYA BAŞLADI! BU CHERİF’TE IŞIK VAR

F.Bahçe’nin çaylak golsücü Cherif son üç maçtaki perfomansıyla umut verdi. 19 yaşındaki Fransız, tecrübe eksiği olmasına rağmen 2 gol, 1 asistle dikkatleri üzerine çekti. Tedesco’nun, disiplinli çalışmasını takdir ettiği Cherif’in gelişiminden memnun olduğu ve oynatmaya devam edeceği öğrenildi.

KENDİSİYLE YARIŞTA! BROWN REKOR YENİLİYOR

F.Bahçe formasıyla 4 gol, 6 asiste ulaşan Brown, kariyerinin en golcü sezonuna çok yakın. Lausanne Sport’taki 5 gol, 4 asistlik en skorer derecesini aşan İngiliz, şimdi yeni rekor peşinde. Üçlü sistemde 3 gol, 3 asisti olan Brown’un amacına çok zorlanmadan ulaşması bekleniyor.



