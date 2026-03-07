İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de aileler çatıştı! 3 kişi kurşuna dizildi, biri hayatını kaybetti
Kayseri’de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi vuruldu. Yaralılardan Ferdi B. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 1’i ağır 2 kişinin tedavisi sürüyor. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kocasinan ilçesi Barsama Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan tartışmada silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
- Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Barsama Mahallesi'nde 3023 Sokak'ta meydana geldi.
- İki aile arasında bilinmeyen bir sebepten çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
- Tartışma sonucunda E.K., F.B. ve B.B. silahla vuruldu.
- Yaralılardan Ferdi B. hastanede hayatını kaybetti.
- Olayın ardından kaçan B.G. ve Y.G. aranıyor.
Olay Kocasinan ilçesine bağlı Barsama Mahallesi’nde 3023 Sokak’ta meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.
3 KİŞİ VURULDU
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K., F.B. ve B.B. silahla vurulurken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ferdi B. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
POLİS KAÇAN ZANLILARI ARIYOR
E.K. ve B.B.’nin hastanede tedavisi sürerken, ekipler olayın ardından kaçan B.G. ve Y.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
