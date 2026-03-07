Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusundaki Prens Sultan Hava Üssü’ne fırlatılan bir balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yetkililer olayda herhangi bir hasara ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusundaki el-Harc kentinde bulunan Prens Sultan Hava Üssü’ne fırlatılan bir balistik füzenin engellendiğini duyurdu.

BALİSTİK FÜZE İMHA EDİLDİ

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, "Prens Sultan Hava Üssü'ne atılan balistik bir füze etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi. Açıklamada hasara ilişkin herhangi bir ayrıntı yer almadı.

Suudi Arabistan, kısa bir süre önce de ülkenin güneydoğusunda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sınırı yakınlarındaki Şeybe petrol sahasına yönelik 4 insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırının engellendiğini duyurmuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası