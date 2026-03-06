İzmir GDZ elektrik kesintisi listesi ve kesinti yaşanan ilçeler 6-7 Mart tarihleri için belli oldu. İzmir genelinde planlanan şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle çok sayıda ilçede elektrik kesintileri yaşanıyor. GDZ Elektrik tarafından yapılan duyurulara göre farklı saat aralıklarında uygulanacak kesintiler birçok mahalle ve sokağı etkiliyor.

İzmir’de elektrik altyapısında yürütülen bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında farklı ilçelerde planlı elektrik kesintileri uygulanıyor. GDZ Elektrik tarafından paylaşılan güncel kesinti programına göre 6 ve 7 Mart tarihlerinde birçok mahallede belirli saat aralıklarında enerji verilemeyecek.

İZMİR GDZ ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANAN İLÇELER VE KESİNTİ LİSTESİ

GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre İzmir’in birçok ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanıyor. Çalışmalar kapsamında özellikle Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Güzelbahçe, Karşıyaka, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde çeşitli mahalle ve sokaklarda elektrik kesintileri yaşanacak.

Yetkililer tarafından yapılan duyurularda kesintilerin büyük bölümünün şebeke yenileme, bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle planlandığı belirtildi. Bu çalışmaların elektrik şebekesinin daha güvenli ve kesintisiz hizmet verebilmesi amacıyla gerçekleştirildiği ifade edilirken, kesinti süresince vatandaşların gerekli tedbirleri almaları öneriliyor.

İzmir GDZ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler! 6-7 Mart İzmirde elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

6-7 MART İZMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

İzmir’de planlanan elektrik kesintilerinin süresi ilçelere ve mahallelere göre değişiklik gösteriyor. GDZ Elektrik tarafından paylaşılan programa göre bazı bölgelerde kesintiler birkaç saat sürerken bazı yerlerde gün boyunca devam edebiliyor.

Balçova elektrik kesintisi:

6 Mart 14.00 - 16.00 Korutürk, İnciraltı ve Bahçelerarası mahalleleri

7 Mart 09.00 - 15.00 İnciraltı Mahallesi

Bayındır elektrik kesintisi:

6 Mart 09.00 - 15.00 Arıkbaşı, Mektep ve Çiftçigediği mahalleleri

6 Mart 10.00 - 16.00 Yakacık, Fatih, Buruncuk ve Yusuflu mahalleleri

7 Mart 09.30 - 17.00 Kızıloba, Sarıyurt, Hisarlık, Ergenli, Dereköy ve Alankıyı mahalleleri

7 Mart 09.00 - 15.30 Havuzbaşı Mahallesi

İzmir GDZ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler! 6-7 Mart İzmirde elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Bayraklı elektrik kesintisi:

6 Mart 09.00 - 16.00 Postacılar ve Soğukkuyu mahalleleri

7 Mart 09.00 - 17.00 Turan Mahallesi

Bergama elektrik kesintisi:

6 Mart 09.00 - 10.00 Cevaplı, Yenikent, Zeytindağ, Eğrigöl, Kurfallı, Sarıdere, Tekkedere, Karahıdırlı, Çalıbahçe, Koyuneli ve Bozköy mahalleleri

6 Mart 10.00 - 16.00 Aşağıkırıklar Mahallesi

6 Mart 11.00 - 17.00 Ayvatlar Mahallesi

6 Mart 11.00 - 15.00 Çeltikçi, Akçenger, Dereköy, Eğiller, Çobanlar, Pirveliler, Örenli, Çürükbağlar, Çaltıkoru, Yortanlı ve Tırmanlar mahalleleri

7 Mart 10.00 - 16.00 Fevzipaşa, İslamsaray, Kurtuluş, Talatpaşa, Turabey, Ulucamii, Gaziosmanpaşa, Barbaros ve İnkılap mahalleleri

7 Mart 11.00 - 17.00 İncecikler Mahallesi

7 Mart 10.00 - 16.00 Göçbeyli Mahallesi

İzmir GDZ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler! 6-7 Mart İzmirde elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Beydağ elektrik kesintisi:

6 Mart 09.00 - 17.00 Eğridere, Karaoba, Yukarıaktepe, Bakırköy, Kurudere, Aktepe ve Yeşiltepe mahalleleri

7 Mart 09.00 - 16.00 Yukarıaktepe, Mutaflar, Aktepe, Erikli, Çamlık ve Palamutçuk mahalleleri

Bornova elektrik kesintisi:

6 Mart 09.00 - 15.00 Gökdere Mahallesi

7 Mart 09.00 - 17.00 Gökdere Mahallesi

7 Mart 11.00 - 12.00 Egemenlik Mahallesi

Buca elektrik kesintisi:

6 Mart 09.00 - 13.00 Göksu Mahallesi

6 Mart 09.00 - 16.00 Yıldızlar Mahallesi

6 Mart 13.00 - 16.00 Kuruçeşme ve Adatepe mahalleleri

7 Mart 09.00 - 16.00 Yıldızlar Mahallesi

7 Mart 10.00 - 14.00 Aydoğdu Mahallesi

7 Mart 09.00 - 17.00 29 Ekim Mahallesi

7 Mart 09.00 - 16.00 İnkılap ve Akıncılar mahalleleri

İzmir GDZ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler! 6-7 Mart İzmirde elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Çeşme elektrik kesintisi:

6 Mart 09.30 - 15.30 Altınkum, Çiftlik ve Musalla mahalleleri

7 Mart 09.30 - 15.30 Çiftlik Mahallesi

Çiğli elektrik kesintisi:

6 Mart 09.00 - 15.00 Atatürk ve Evka-5 mahalleleri

7 Mart 09.00 - 15.00 Atatürk ve Evka-5 mahalleleri

7 Mart 09.00 - 17.00 Balatçık Mahallesi

Dikili elektrik kesintisi:

6 Mart 10.00 - 16.00 İsmetpaşa, Demirtaş ve Salimbey mahalleleri

6 Mart 23.00 - 04.00 Gazipaşa, Salimbey ve İsmetpaşa mahalleleri

7 Mart 23.00 - 04.00 Salimbey, İsmetpaşa, Gazipaşa ve Cumhuriyet mahalleleri

Foça elektrik kesintisi:

6 Mart 10.00 - 16.00 Yenibağarası, Fevzi Çakmak, Hacıveli, Kazım Dirik, Koca Mehmetler ve Mustafa Kemal Atatürk mahalleleri

7 Mart 10.00 - 16.00 Yenibağarası, Hacıveli, Kazım Dirik, Koca Mehmetler ve Fevzi Çakmak mahalleleri

Güzelbahçe elektrik kesintisi:

6 Mart 09.00 - 15.00 Çamlı ve Yelki mahalleleri

7 Mart 09.00 - 15.00 Mustafa Kemal Paşa ve Yelki mahalleleri

Karşıyaka elektrik kesintisi:

6 Mart 09.00 - 15.00 Cumhuriyet ve Örnekköy mahalleleri

6 Mart 10.00 - 16.00 Bahçelievler Mahallesi

6 Mart 09.00 - 16.00 Örnekköy Mahallesi

6 Mart 16.00 - 16.15 Zübeyde Hanım, Örnekköy, Mustafa Kemal, Latife Hanım ve İnönü mahalleleri

7 Mart 09.00 - 15.00 Demirköprü ve Şemikler mahalleleri

İzmir GDZ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler! 6-7 Mart İzmirde elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Kiraz elektrik kesintisi:

6 Mart 09.00 - 17.00 Yeni, Kırköy ve İstiklal mahalleleri

6 Mart 09.00 - 17.00 Altınoluk, Çayağzı, Sarıkaya ve Karaburç mahalleleri

7 Mart 09.00 - 14.00 İstiklal ve Cumhuriyet mahalleleri

7 Mart 09.00 - 14.00 Yeni, İstiklal ve Kırköy mahalleleri

7 Mart 10.00 - 17.30 Yeni Mahallesi

Konak elektrik kesintisi:

7 Mart 23.00 - 05.00 Etiler Mahallesi

Menderes elektrik kesintisi:

6 Mart 09.00 - 16.00 Özdere Cumhuriyet Mahallesi

6 Mart 09.00 - 17.00 Hürriyet, Ata ve Görece Cumhuriyet mahalleleri

6 Mart 10.00 - 13.00 Tekeli Fevzi Çakmak, Develi, Altıntepe ve Tekeli Atatürk mahalleleri

6 Mart 10.00 - 16.00 Çamönü, Değirmendere ve Ataköy mahalleleri

6 Mart 10.00 - 16.00 Çakaltepe, Çile ve Ataköy mahalleleri

7 Mart 09.00 - 16.00 Özdere Cumhuriyet Mahallesi

Menemen elektrik kesintisi:

6 Mart 10.00 - 16.00 Gazi ve Kemal Atatürk mahalleleri

7 Mart 10.00 - 16.00 Kemal Atatürk ve Ulus mahalleleri

7 Mart 13.30 - 17.30 Yahşelli, Görece, Emiralem Merkez, Yayla, Karaorman ve çevre mahalleleri

İzmir GDZ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler! 6-7 Mart İzmirde elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Narlıdere elektrik kesintisi:

6 Mart 14.00 - 16.00 Sahilevleri ve Altıevler mahalleleri

Ödemiş elektrik kesintisi:

6 Mart 10.00 - 15.00 Balabanlı, Kazanlı ve Bozcayaka mahalleleri

6 Mart 11.00 - 17.00 Konaklı, Bozcayaka ve Ovakent mahalleleri

6 Mart 09.30 - 15.30 Cevizalan Mahallesi

7 Mart 09.30 - 15.30 Cevizalan Mahallesi

7 Mart 09.00 - 15.00 Üzümlü, Kayaköy ve çok sayıda kırsal mahalle

Seferihisar elektrik kesintisi:

6 Mart 09.00 - 16.30 Düzce, Turgut ve Ulamış mahalleleri

6 Mart 09.15 - 16.15 Turgut ve İhsaniye mahalleleri

6 Mart 10.00 - 16.00 Sığacık Mahallesi

7 Mart 10.00 - 16.00 Sığacık Mahallesi

İzmir GDZ elektrik kesintisi yaşanan ilçeler! 6-7 Mart İzmirde elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Tire elektrik kesintisi:

6 Mart 10.00 - 15.00 Yeğenli Mahallesi

7 Mart 10.00 - 16.00 Hisarlık, İbni Melek ve Turan mahalleleri

7 Mart 09.00 - 15.00 Kahrat, Kızılcahavlu ve Derebaşı mahalleleri

Torbalı elektrik kesintisi:

6 Mart 10.00 - 12.00 Fevzi Çakmak Mahallesi

6 Mart 09.00 - 15.30 Yeni, Şehitler, Pamukyazı, Mustafa Kemal Atatürk, Eğerci ve Çaybaşı mahalleleri

6 Mart 09.30 - 13.30 Yedi Eylül Mahallesi

6 Mart 12.00 - 16.30 Alpkent ve Torbalı mahalleleri

7 Mart 09.00 - 15.30 Karşıyaka, Taşkesik, Yedi Eylül, Yeni, Arslanlar, Çaybaşı ve Eğerci mahalleleri

7 Mart 09.00 - 17.00 İstiklal ve Yazıbaşı mahalleleri

7 Mart 10.00 - 15.30 Muratbey ve Cumhuriyet mahalleleri

Urla elektrik kesintisi:

6 Mart 10.00 - 16.00 Gülbahçe Mahallesi

6 Mart 09.00 - 16.30 Kuşçular Mahallesi

Haberle İlgili Daha Fazlası