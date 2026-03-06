SPOR SERVİSİ
Galatasaray'dan Beşiktaş derbisine özel prim: Şampiyonlar Ligi tarifesi
Galatasaray ile Beşiktyaş, Süper Lig'in 25'inci haftasında Dolmabahçe'de kozlarını paylaşack. Derbi öncesi kampa girmeyecek sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek, dev maçta 3 puan alınması halinde oyunculara dağıtacağu primi belirledi.
Özetle
Kaydet
Spor 10 dk önce
Galatasaray yönetimi, Beşiktaş derbisini kazanmaları halinde oyunculara Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi 1 milyon euro (yaklaşık 51 milyon TL) prim verecek.
- Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesinde kampa girmeyecek ve oyuncular geceyi evlerinde geçirecek. Yarın öğlen Kemerburgaz'da toplanacak takım, buradan maçın oynanacağı TÜPRAŞ Stadyumu'na geçecek.
- Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, Beşiktaş galibiyeti için 51 milyon TL prim belirledi.
Galatasaray, 4 sezondur alıştığı düzeni Beşiktaş derbisinde de bozmayacak. Sarı-kırmızılı takım, bugün son taktik çalışmasını yaptıktan sonra kampa girmeyecek. Geceyi evlerinde geçirecek oyuncular, yarın öğlen tesislerde toplanacak.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden takım otobüsüyle maçın oynanacağı TÜPRAŞ Stadyumu'na hareket edecek.
DERBİYE 51 MİLYON TL PRİM
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Dursun Özbek yönetimi, derbi maça özel prim belirledi. Beşiktaş galibiyeti Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi 1 milyon euro (yaklaşık 51 milyon TL) ile ödüllendirilecek.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR