Galatasaray ile Beşiktyaş, Süper Lig'in 25'inci haftasında Dolmabahçe'de kozlarını paylaşack. Derbi öncesi kampa girmeyecek sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek, dev maçta 3 puan alınması halinde oyunculara dağıtacağu primi belirledi.

Galatasaray, 4 sezondur alıştığı düzeni Beşiktaş derbisinde de bozmayacak. Sarı-kırmızılı takım, bugün son taktik çalışmasını yaptıktan sonra kampa girmeyecek. Geceyi evlerinde geçirecek oyuncular, yarın öğlen tesislerde toplanacak.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden takım otobüsüyle maçın oynanacağı TÜPRAŞ Stadyumu'na hareket edecek.

Okan Buruk

DERBİYE 51 MİLYON TL PRİM

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Dursun Özbek yönetimi, derbi maça özel prim belirledi. Beşiktaş galibiyeti Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi 1 milyon euro (yaklaşık 51 milyon TL) ile ödüllendirilecek.

Dursun Özbek

