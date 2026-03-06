Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 17 sayı attığı maçta uzatma sonunda Golden State Warriors'a 115-113 yenildi. Denver Nuggets'a 120-113'lük skorla kaybeden Los Angeles Lakers'ta ise ABD'li yıldız LeBron James, bir rekora daha imza attı.

NBA'de mill oyuncu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Toyota Center'da oynanan karşılaşmada Golden State Warriors'a 115-113 mağlup oldu.

Sezonun 23'üncü mağlubiyetini yaşayan Rockets'ta Alperen Şengün, 17 sayı, 7 asist ve 7 ribauntla oynadı. Ev sahibi ekipte Reed Sheppard 30, Kevin Durant 23 sayı kaydederken; Amen Thompson 18 sayı, 10 ribauntla double-double yaptı.

Bu sezon 32'nci galibiyetini alan Warriors'ta Brandin Podziemski, 26 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Konuk ekipte De'Anthony Melton 23, Al Horford 17 ve Gui Santos ise 14 sayıyla maçı tamamladı.

Alperen Şengün

LEBRON JAMES'TEN YENİ REKOR

Los Angeles Lakers'ın konuk olduğu Denver Nuggets'a 120-113 yenildiği maçta LeBron James, rekor kırdı.

Ball Arena'da oynanan karşılaşmada 16 sayı kaydeden Lakers'ın yıldızı James, 15 bin 838 isabetli şutla 'NBA tarihinde en fazla saha içi isabet bulan oyuncu' oldu. Bu rekor, daha önce 15 bin 837 isabetli şutla Kareem Abdul-Jabbar'a aitti.

Lakers'ta Luka Doncic, 27 sayı ve 11 ribauntla double-double yapmasına rağmen yenilgiyi önleyemedi. Ev sahibi Nuggets'ta ise Nikola Jokic, 28 sayı, 13 asist, 12 ribauntla triple-double yaptı ve galibiyette başrolü oynadı.

LeBron James

VICTOR WEMBANYAMA, SPURS'Ü GALİBİYETE TAŞIDI

San Antonio Spurs, sahasında Detroit Pistons'ı 121-106 mağlup etti.

Frost Bank Center'da oynanan karşılaşmada Victor Wembanyama, 38 sayı ve 16 ribauntla double-double yaparak takımını galibiyete taşıdı.

Ev sahibi ekipte De'Aaron Fox 29, Julian Champagnie 16 sayı kaydederken; Stephon Castle, 11 sayı ve 12 asistle double-double yaptı. Pistons'ta ise Cade Cunningham 26, Isaiah Stewart 18, Tobias Harris ve Duncan Robinson 11'er sayı kaydetti.

