Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, deplasmanda Chicago Bulls'u 116-108 mağlup etti.

NBA'de Oklahoma City Thunder, United Center'da oynanan karşılaşmada Chicago Bulls'u 116-108'lik skorla devirdi.

Jared McCain 20, Isaiah Joe 19 sayıyla Thunder'ın en skorer isimleri oldu. Shai Gilgeous-Alexander'ın tedbir amaçlı dinlendirildiği Thunder'da Aaron Wiggins 18 sayı, Jaylin Williams 17 sayı, 16 ribaunt, Chet Holmgren 12 sayı, 11 ribauntla galibiyete katkı sağladı. Bulls'ta ise Collin Sexton 20 sayı, Guerschon Yabusele 18 sayı, 12 ribaunt, Tre Jones 15 sayıyla oynadı.

Jared McCain

LAKERS SAHASINDA PELICANS'I YENDİ

Los Angeles Lakers, sahasında ağırladığı New Orleans Pelicans'ı 110-101 mağlup etti.

Lakers'ta Luka Doncic 27 sayı, 10 ribaunt, 7 asist, LeBron James 21 sayı, 7 ribaunt, 7 asistlik performans sergiledi. Pelicans'ta Zion Williamson 24, Trey Murphy 21, Saddiq Bey ise 18 sayı üretti.

Haberle İlgili Daha Fazlası