NBA'de 260 sayılık müthiş maç: 157 sayıyla kazandı, iki rekor birden kırdı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 157-103 mağlup etti. Nuggets, 'bu sezon lig genelinde bir maçta kaydedilen en yüksek skor'a ulaştı ve 'kulüp tarihinin deplasman sayı rekoru'na imza attı.
- Portland Trail Blazers'ı deplasmanda yenen Denver Nuggets'ın 157 sayısı 'bu sezon lig genelinde bir maçta kaydedilen en yüksek skor' oldu.
- Bu skor, aynı zamanda 'kulüp tarihinin deplasman sayı rekoru' olarak kayıtlara geçti.
- Los Angeles derbisinde Clippers'ı 125-122 mağlup eden Lakers'ta Luka Doncic, 38 sayı ve 11 asistle double-double yaptı ve maçın en skoreri oldu.
NBA'de Denver Nuggets, Moda Center'da oynanan karşılaşmada Portland Trail Blazers'ı 157-103'lük skorla devirdi. Konuk ekip Nuggets'ın ulaştığı 157 sayı, 'bu sezon lig genelinde bir maçta kaydedilen en yüksek skor' anlamı taşırken, 'kulüp tarihinin deplasman sayı rekoru' olarak da kayıtlara geçti.
Nuggets'da Sırp yıldız Nikola Jokic, 32 sayı, 9 ribaunt ve 7 asistle maçın en skorer ismi oldu. Jamal Murray 25, Julian Strawther ve Tim Hardaway 19'ar sayıyla oynarken Spencer Jones 10 sayı ve 10 ribauntla double-double yaptı.
Portland Trail Blazers'da Jrue Holiday 19 sayı kaydederken Deni Avdija 15 sayı, 13 asistle double-double yaptı.
LOS ANGELES DERBİSİNİ LAKLERS KAZANDI
Los Angeles Lakers, Crypto.com Arena'da oynanan karşılaşmada Los Angeles Clippers'ı 125-122 mağlup etti.
38 sayı ve 11 asistle double-double yapan Luka Doncic, derbinin en skoreri oldu. Austin Reaves 29, LeBron James ise 13 sayı ve 11 asistle maçı tamamladı.
Clippers'da Kawhi Leonard 31, Bennedict Mathurin 26 sayı ve Brook Lopez ise 16 sayı ve 10 ribauntla double-double yaptı.