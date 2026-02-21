Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 157-103 mağlup etti. Nuggets, 'bu sezon lig genelinde bir maçta kaydedilen en yüksek skor'a ulaştı ve 'kulüp tarihinin deplasman sayı rekoru'na imza attı.

NBA'de Denver Nuggets, Moda Center'da oynanan karşılaşmada Portland Trail Blazers'ı 157-103'lük skorla devirdi. Konuk ekip Nuggets'ın ulaştığı 157 sayı, 'bu sezon lig genelinde bir maçta kaydedilen en yüksek skor' anlamı taşırken, 'kulüp tarihinin deplasman sayı rekoru' olarak da kayıtlara geçti.

Nuggets'da Sırp yıldız Nikola Jokic, 32 sayı, 9 ribaunt ve 7 asistle maçın en skorer ismi oldu. Jamal Murray 25, Julian Strawther ve Tim Hardaway 19'ar sayıyla oynarken Spencer Jones 10 sayı ve 10 ribauntla double-double yaptı.

Nikola Jokic

Portland Trail Blazers'da Jrue Holiday 19 sayı kaydederken Deni Avdija 15 sayı, 13 asistle double-double yaptı.

LOS ANGELES DERBİSİNİ LAKLERS KAZANDI

Los Angeles Lakers, Crypto.com Arena'da oynanan karşılaşmada Los Angeles Clippers'ı 125-122 mağlup etti.

38 sayı ve 11 asistle double-double yapan Luka Doncic, derbinin en skoreri oldu. Austin Reaves 29, LeBron James ise 13 sayı ve 11 asistle maçı tamamladı.

Luka Doncic

Clippers'da Kawhi Leonard 31, Bennedict Mathurin 26 sayı ve Brook Lopez ise 16 sayı ve 10 ribauntla double-double yaptı.

