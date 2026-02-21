Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 2025 yılı boyunca okullarda yürütülen bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında eğitime 13 milyon 800 bin TL yatırım yapıldı.

Vezirköprü'de merkezdeki okullar için 6 milyon 500 bin TL, kırsal mahallelerdeki okullar için ise 7 milyon 300 bin TL kaynak kullanıldı.

Vezirköprüye 13,8 milyon TLlik eğitim yatırımı

Yapılan çalışmalarda okullara bilişim sınıfları, laboratuvarlar kurulurken okulların boya badana ve tadilat işleri gerçekleştirildi. Ayrıca okullarda ısınma, elektrik, doğalgaz ve su tesisatlarının da bakımları yapılırken, kameraları, alarm sistemleri ve acil çıkış düzenlemeleriyle okul güvenliği artırıldı. Ana sınıfları, oyun alanları ve sosyal donatılarla öğrencilerin gelişimine katkı sağlandı.

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, yapılan yatırımların eğitim kalitesini artırmayı hedeflediğini belirterek, "Eğitim önceliğimiz" dedi.

