Kariyerinde Barcelona ve Paris Saint Germain formaları giyen, şimdilerde altyapısından yetiştiği Santos'un başarısı için müvcadele eden 34 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Neymar, sezon sonunda futbolu bırakabileceğini söyledi.

Kariyerini ülkesinin takımlarından Santos'ta sürdüren Neymar da Silva Santos Junior, sözleşmesinin sona ereceği tarih olan Aralık 2026'da emekli olmayı düşündüğünü söyledi.

Neymar, Ocak 2025'te eski takımı Santos'a dönmüştü.

"GELECEK YIL HAKKINDA BİR ŞEY BİLMİYORUM"

Brezilya basınından Caze'ye konuşan 34 yaşındaki futbolcu, 2026 Dünya Kupası'nda oynamak istediğini belirtirken, muhtemel emeklilik tarihini de duyurdu.

Yaşadığı ciddi sakatlıkların da etkisiyle eski performansından uzak olan Neymar, "Bundan sonra ne olacağını bilmiyorum, gelecek yıl hakkında da bir şey bilmiyorum. Belki de aralık ayı geldiğinde emekli olmak isteyeceğim. Şu anda bu yılı yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası