Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Dünya Kupası kadrosunda olup olmayacağı merak edilen Santos forması giyen 33 yaşındaki Neymar ile ilgili konuştu. Ancelotti, yıldız ismi yeniden değerlendirmeye alacağını ifade etti.

Brezilya Millî Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Santos forması giyen tecrübeli yıldız Neymar'ın 2026 Dünya Kupası kadrosuna girme şansının devam ettiğini söyledi.

Tunus ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, 33 yaşındaki oyuncuyu yakından izlemeye devam edeceklerini ve son kadroda yer alabilmesi için önünde altı aylık bir süre olduğunu ifade etti.

NEYMAR DA İZLEME LİSTESİNDE

Ancelotti, Neymar'ın halen milli takım havuzunda yer aldığını net bir şekilde vurgulayarak "Neymar, Dünya Kupası'na gidebilecek oyuncu listemizde." dedi. İtalyan teknik adam, sadece Neymar'ı değil tüm potansiyel adayları izleyeceklerini ve amacın en güçlü kadroyu kurmak olduğunu söyledi. Ancelotti, özellikle yıldız oyuncunun fiziksel durumuna odaklandı.

Tecrübeli çalıştırıcı, sakatlığını atlatan Neymar'ın önündeki süreç ile ilgili şöyle konuştu:

"Sakatlığını atlattı. Önünde altı aylık bir süreç var. Brezilya Ligi bittiğinde kısa bir tatil yapacak ve yeni sezon başladığında hem kalitesini hem de fiziksel seviyesini gösterme fırsatı bulacak."

Bu sezon Santos ile 24 karşılaşmada forma giyen Brezilyalı yıldız, 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Neymar'ın 2026 Dünya Kupası'nda yer alıp almayacağı, Ancelotti'nin gözlem süreci sonrasında netleşecek.

MAHMUT EKİNCİ

