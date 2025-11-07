Çuvallara koyup denizin içinde saklamışlar! 200 kilogramı ele geçirildi
Kaynak: Anadolu Ajansı
Samsun'da ekipler, Terme ilçesinde deniz ürünlerinin korunmasına yönelik dron destekli denetim gerçekleştirdi. Ekipler, kaçak avlandığı belirlenen ve denizde çuvallara saklanmış halde 200 kilogram midye ele geçirdi.
Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Terme ilçesinde deniz ürünlerinin korunmasına yönelik dron destekli denetim gerçekleştirdi.
EKİPLER ÇUVALLARI TEK TEK ÇIKARDI
Ekipler, kaçak avlandığı belirlenen ve denizde çuvallara saklanmış halde 200 kilogram midye ele geçirdi.
Şüphelilerin orman içindeki bağlantı yollarını kullanarak olay yerinden kaçtığı tespit edildi.
Ele geçirilen midyeler, yeniden denize bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı