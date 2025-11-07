Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çuvallara koyup denizin içinde saklamışlar! 200 kilogramı ele geçirildi

- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Samsun'da ekipler, Terme ilçesinde deniz ürünlerinin korunmasına yönelik dron destekli denetim gerçekleştirdi. Ekipler, kaçak avlandığı belirlenen ve denizde çuvallara saklanmış halde 200 kilogram midye ele geçirdi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Terme ilçesinde deniz ürünlerinin korunmasına yönelik dron destekli denetim gerçekleştirdi.

Çuvallara koyup denizin içinde saklamışlar! 200 kilogramı ele geçirildi - 1. Resim

EKİPLER ÇUVALLARI TEK TEK ÇIKARDI

Ekipler, kaçak avlandığı belirlenen ve denizde çuvallara saklanmış halde 200 kilogram midye ele geçirdi.

Şüphelilerin orman içindeki bağlantı yollarını kullanarak olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

Ele geçirilen midyeler, yeniden denize bırakıldı.

