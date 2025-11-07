Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > İzmir'deki çöp dağları sinek istilasına neden oldu! Kent dört koldan ilaçlanıyor

İzmir'deki çöp dağları sinek istilasına neden oldu! Kent dört koldan ilaçlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İzmir&#039;deki çöp dağları sinek istilasına neden oldu! Kent dört koldan ilaçlanıyor
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'deki temizlik krizi gittikçe daha da vahim bir tabloya dönüşüyor. Kentteki çöp krizi kara sineklerin istilasına neden oldu. İzmir Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Yüce Ayhan, son dönemde artan kara sinek yoğunluğuna dikkat çekerek "Sinekler küçük küme enfeksiyonlar oluşturabilir, çöp yönetimi önemli" dedi. Öte yandan kentin birçok noktasında ilaçlamalar sürüyor.

İzmir Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Yüce Ayhan, kentte son haftalarda artan kara sinek yoğunluğu ile ilgili uyarıda bulunarak, gerekli önlemlerin vakit kaybetmeden alınması gerektiğini vurguladı ve evde ayrıştırmanın önemine de dikkat çekti.

İzmir'deki çöp dağları sinek istilasına neden oldu! Kent dört koldan ilaçlanıyor - 1. Resim

İzmir'de aylarca süren çöp krizi, grev ve temizlik hizmetlerindeki aksaklıklar, kara sineklerin hızla çoğalmasına zemin hazırladı. Evlerde, restoranlarda ve araçlarda görülen karasinekler, sağlığı da tehdit ediyor. İzmir'in özellikle metropol ilçelerinde görünen karasinek yoğunluğu, vatandaşlar için adeta kabus haline geldi.

İzmir'deki çöp dağları sinek istilasına neden oldu! Kent dört koldan ilaçlanıyor - 2. Resim

İzmir Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Yüce Ayhan, kentte son haftalarda artan kara sinek yoğunluğu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ayhan, sinek artışının halk sağlığı açısından risk oluşturduğunu belirterek, gerekli önlemlerin vakit kaybetmeden alınması gerektiğini vurguladı ve evde ayrıştırmanın önemine de dikkat çekti.

İzmir'deki çöp dağları sinek istilasına neden oldu! Kent dört koldan ilaçlanıyor - 3. Resim

"ÇÖP YÖNETİMİ HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN KRİTİK"

Kara sineklerin hastalık taşıyıcı vektörler olduğunu vurgulayan Dr. Ayhan, bu durumun büyük salgınlara değil ancak küçük çaplı enfeksiyon kümelerine yol açabileceğini belirtti. Kentte zaman zaman yaşanan çöp toplama sorunlarının sinek popülasyonunu artırabileceğine dikkat çeken Ayhan, düzenli atık yönetiminin önemine değinerek, "Hastalık taşıyıcı etkenlerdir. Büyük salgınlar değil ama küçük küme enfeksiyonlar oluşturabilirler. Çöp yönetimi bu açıdan çok önemli" dedi.

İzmir'deki çöp dağları sinek istilasına neden oldu! Kent dört koldan ilaçlanıyor - 4. Resim

EVSEL ATIKLARIN AYRIŞTIRILMASI GEREKİYOR

Uzm. Dr. Ayhan, çöplerin açıkta kalmasının sinek üremesini kolaylaştırdığını belirterek, evsel atıkların doğru şekilde ayrıştırılması gerektiğini söyledi. Ayrıca, vatandaşların çöplerini ağzı sıkıca kapalı poşetlerde konteynerlere bırakmasının ve geri dönüşüm atıklarını ayrı toplamasının hem çevre hem de sağlık açısından faydalı olacağını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Küresel gıda fiyatları 2025'in en düşük seviyesinde! Et, şeker, tahıl... En fazla düşüş hangisinde yaşandı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Diplomaside futbol jesti: Hakan Fidan'a Hagi'den imzalı top - YaşamHakan Fidan'a mevkidaşından sürpriz hediyeSuları çekilen Eğirdir Gölü'nden alevler yükseldi! Çakmağı yakınca fark etti - YaşamSuları çekilen gölden alevler yükseldi!İnternetten tanıştığı eşi bıçakladı, evinden oldu! Şimdi ayağında kelepçeyle çadırda yaşıyor - Yaşamİnternetten evlilik kabusu yaşattıYasadışı yollarla Türkiye'ye getirilmişti: Yavru Afrika aslanına el konuldu - YaşamYasadışı yollarla Türkiye'ye getirilmişti: Yavru Afrika aslanına el konuldu1 haftada 5 kez alarm verdi! Profesör ‘Felaket kapıda’ diyerek kötü haberi verdi - Yaşam1 haftada 5 kez alarm verdi! Profesör ‘Felaket kapıda’ diyerek kötü haberi verdiSakarya'da tepki çeken görüntü! "Belediye yapar, vatandaş böyle çalar" - Yaşam"Belediye yapar, vatandaş böyle çalar"
Sonraki Haber Yükleniyor...