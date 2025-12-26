Ankara'nın bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. ASKİ programına göre, Ankara'daki su kesintisinden bugün en fazla Yenimahalle, Kazan ve Polatlı bölgesi etkilenecek. Sabah saatlerinde başlayan kesinti akşam saatlerine kadar devam edecek. Peki, Ankara'nın üç ilçesinde (Yenimahalle, Kazan, Polatlı) sular ne zaman gelecek?

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ASKİ su kesintisinin kuraklığın önüne geçmek amacıyla yaşandığını duyurdu. Yapılan açıklamada; "Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir. Çamlıdere Barajı’nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalarımız birkaç gün içinde tamamlanacak ve bu tür sorunlar çok büyük ölçüde giderilebilecektir." denildi.

Ankara'nın üç ilçesinde (Yenimahalle, Kazan, Polatlı) sular ne zaman gelecek?

