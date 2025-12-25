Libya Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki askerî heyeti taşıyan uçağın düşmesi ve son dönem yaşanan gelişmelerin Türkiye’ye mesaj niteliği taşıdığı görüşü hâkim.

YILMAZ BİLGEN - Gazetemize konuşan uzmanlar, son uçak kazayla birlikte Gürcistan’da yaşadığımız benzeri olay, Türk semalarında görülen İHA-SİHA’ların jeopolitik bir arka planı olduğunu anlattı.

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad’ın Türkiye ziyaretinin gerçekleştiği saatlerde Pakistan Genelkurmay Başkanı Nadeem Rıza’nın da Tobruk’ta Hafter yönetimiyle görüştüğü ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre Türkiye, yakın dönem Libya’da bazı radikal adımlar atmaya hazırlanıyordu. Geçtiğimiz günlerde Doğu Hükûmeti Genelkurmay Başkanı Saddam Hafter’in de Ankara’ya geldiğini hatırlatan kaynaklar, Libya’da Doğu-Batı bölünmüşlüğünü çözme konusunda Ankara, Katar ve Pakistan’ın özel bir strateji izlediği bilgisini paylaştı. Ayrıca Türkiye öncülüğünde Libya’da Batı hükûmetiyle (MKE) benzeri millî silah üretim merkezi kurulumu ile ilgili son aşamaya gelindi. Düşen uçakta hayatını kaybeden isimlerden Libya Askerî Sanayi Kurumu Başkanı Tuğgeneral Mahmud el-Katawi’nin de bu sebeple Ankara’ya geldiği ve projeye son şeklin verildiği kaydedildi.

İSRAİL ŞÜPHESİ

Askerî Stratejist Kemal Olçar da gelişmeleri olağan dışı olaylar olarak nitelendirerek şunları söyledi:

Karadeniz’de iki gemimizin vurulması. Hava sahamızda görülen insansız hava araçları, Gürcistan da uçağımızn düşmesi tesadüf olaylar değil. Mutlak manada kendisini gösteren bir stratejik arka planı var. Bu hadiseler ancak harp ortamında görebileceğimiz türden. Bize bu olayların söylediği başka bir şey de birileri Karadeniz’de Rusya’ya karşı cephe açmak istiyor ve bizi oraya angaje etmeye çabalıyor. Her ne kadar perde önünde olmasa da İsrail bu cepheyi en çok isteyen güç. Dikkatleri Akdeniz’den başka alana çevirmek yegâne hedef. Şayet bu tuzağa düşersek Akdeniz’i kaybederiz. Libya uçağının Ankara’da düşmesi özel bir mesaj niteliği de taşıyor. Türk topraklarını güvensiz göstermek gibi bir mesaj veriliyor.

ZAMANLAMA MANİDAR

Libya uzmanı isimlerden Prof. Dr. Ramazan Erdağ ise 24 Aralık günün Libya açısından bağımsızlık günü özelliği taşıdığını hatırlattı. Prof. Erdağ “Türkiye’nin Libya’da üstlendiği rol Afrika açısından çok kritik. Biz, Batı hükûmetine destek veriyoruz ancak son dönem Tobruk ile de konuşarak parçalı Libya yapısını değiştirme çabalarımız var. Libya’da istikrar en fazla İsrail’in planlarını bozuyor. Diğer yandan İsrail-Rum-Yunanistan arasında kurulan yeni denklem de bize bir şeyler söylüyor. Haddad Türkiye’ye çok yakın bir isimdi ve tüm operasyon süreçlerini birlikte yürüttük ve başardık” diye konuştu.

