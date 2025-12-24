Ankara'da meydana gelen jet kazasında üç Fransız mürettebat üyesinin hayatını kaybettiği haberlerinin ardından Fransa, Türk yetkililerle temasa geçti.

Fransa Büyükelçiliği, Salı gecesi Ankara yakınlarında Libya askeri yetkililerini taşıyan bir iş jetinin düşmesi sonucu ölen sekiz kişiden üçünün Fransız vatandaşı olduğu yönündeki haberler hakkında "herhangi bir teyit" olmadığını belirtti.

Ankara'da Libya askeri heyetini taşıyan jetin enkazındaki çalışmalar sürüyor (AA))

MÜRETTEBAT FRANSA VATANDAŞLARINDAN OLUŞUYORDU İDDİASI

Fransa Büyükelçiliği yetkilileri Türkiye Today'e yaptıkları özel açıklamada, "Türk yetkililerle temas halindeyiz" dedi.

5 YOLCU LİBYA HEYETİNDENDİ

Beş yolcu arasında Libya Genelkurmay Başkanı General Ali Muhammed el-Haddad, Libya Kara Kuvvetleri Komutanı General el-Fitouri Gharibil ve heyet üyeleri bulunuyordu.

LİBYA HEYETİNİ TAŞIYAN JET ANKARA'DA DÜŞTÜ

Dün akşam Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalandıktan sonra hava kontrol merkezine elektrik arızasından kaynaklı "acil durum" bildiren ve "acil iniş" talebinde bulunan Falcon 50 tipi jet, Haymana ilçesi Kesikkavak köyünde boş araziye düştü.

Jette bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ile Kara Kuvveleri Komutanı Korgeneral Feyturi Al-Gribil dahil 8 kişi hayatını kaybetmişti.

