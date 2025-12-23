Ankara'da Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan Falcon 50 tipi özel bir jet Haymana yakınlarında düştü. Ankara hava sahası olay nedeniyle uçuşlara kapatıldı. Jette Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'nın olduğu açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uçağın enkazına ulaşıldığını duyurdu. Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, heyette bulunanların hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan bir özel jet ile radar bağlantısı kesildi. Haymana ilçesi yakınlarında şiddetli bir ses duyulduğu öğrenilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Ankara hava sahası olay nedeniyle uçuşlara kapatıldı. Jetin Haymana yakınlarına düştüğü bildirildi.

İÇİNDE LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI VARDI

Jette Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'nın olduğu açıklandı.

Haddad, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya ziyaret gerçekleştirmişti.

LİBYA'DAN AÇIKLAMA: HEYET HAYATINI KAYBETTİ

Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe "Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed El-Haddad ve heyet arkadaşlarının vefat haberini büyük bir üzüntü ve kederle aldık" açıklaması ile heyetin hayatını kaybettiğini duyurdu.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU: 5 YOLCU TAŞIYORDU

Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu sözleri kullandı:

Bu akşam saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir.

Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır.

Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.

UÇAĞIN ENKAZINA ULAŞILDI

Ankara'da düşen jete ait parçalar bulundu. Öte yandan ekiplerin uçağın enkazına ulaştığı aktarıldı.

Bakan Yerlikaya uçağın enkazına ilişkin şu açıklamada bulundu:

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü’nün 2 km. güneyinde Jandarmamız tarafından ulaşılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.

HADDAD, BUGÜN BAKAN GÜLER İLE GÖRÜŞTÜ

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun davetlisi olarak Ankara’ya gelen Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad’ı kabul etti.

Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı.

