BOTAŞ tarafından işletilen Dörtyol Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) Terminali, hizmette 8’inci yılını geride bırakırken, işletim süresince şebekeye 13,4 milyar metreküp doğalgaz transferi sağladı.

Dünyada hem gemiden gemiye transfer hem de ham petrol tahliye veya yükleme yapılan tek tesis olma özelliğini taşıyan Dörtyol FSRU Terminali’nden 2018-2021 yılları arasında toplam 26 gemiden gemiye gaz transfer operasyonu ve 2,6 milyar metreküp gaz transferi sağlandı.

Ertuğrul Gazi’nin devreye alındığı 25 Haziran 2021’den sonra da 115 operasyon vasıtasıyla 10,8 milyar metreküp gaz transferi gerçekleştirildi. Böylece, tesiste bugüne kadar 141 gemiden gemiye transfer operasyonu başarıyla tamamlandı ve bu operasyonlar ile şebeke için toplam 13,4 milyar metreküp doğalgaz transferi sağlandı. Hâlen çalışmayı sürdüren Ertuğrul Gazi FSRU, 110 milyon metreküp doğalgaz depolama kapasitesi ve günlük 28 milyon metreküplük gazlaştırma kapasitesi ile öne çıkıp bu kapasiteyle Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden 17 şehrin doğalgaz ihtiyacı karşılanıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, buradaki gazlaştırma kapasitesinin iki katına çıkarılacağını bildirdi. Bakan Bayraktar, “Önümüzdeki süreçte bu tesisin yanında bir tane daha 28 milyon metreküplük gazlaştırma yapacak yeni bir FSRU’nun planlaması ve çalışması içerisindeyiz. En kısa zamanda mühendislik çalışmasını bitirip BOTAŞ aracılığıyla buradaki kapasiteyi iki katına çıkaracağız” dedi.



