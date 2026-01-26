Libya'da 2026 yılında 100 yeni petrol ve doğal gaz kuyusu açılması planlanıyor. Ankara ile dirsek temasında olan Libya'nın şubat ayında düzenleyeceği ihalelere Türkiye'nin de katılması bekleniyor. İki ülke bölgedeki petrol ve doğalgaz arayışlarını ortaklıklarını pekiştirerek devam ettirmek istiyor.

Libya Petrol ve Gaz Bakanı Halife Abdussadık, 2026'da 100 yeni petrol ve doğal gaz kuyusu açmayı planladıklarını söyledi.

Bakan Abdussadık, Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesinde (LESS) yaptığı konuşmada, ülkesinin enerji sektöründe 2026 hedefleri hakkında bilgi verdi.

Ülkesinde 2025'te 30'un üzerinde petrol ve doğal gaz kuyusunun açıldığını söyleyen Abdussadık, "Bu yıl 100'den fazla kuyu açmayı hedefliyoruz. Gelecek yıllarda bu sayıyı artırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre; Libya Petrol ve Gaz Bakanlığı, 17 yılın ardından ilk kez Kasım 2025'te 11'i karada, 11'i denizde olmak üzere 22 blokta petrol ve doğal gaz arama ve üretim ihalesine çıktığını duyurmuştu.

Şubat ayı içinde sonuçlarının duyurulması planlanan ihale ile uluslararası enerji şirketlerinin arama ve üretim faaliyetleri çerçevesinde Libya'ya yıllık 3-4 milyar dolarlık yatırım yapması bekleniyor.

TÜRKİYE İLE ENERJİ İŞBİRLİĞİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Türkiye-Libya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 22. Dönem Toplantısı ile Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi kapsamında başkent Trablus’ta değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Bayraktar, iki ülke arasındaki enerji işbirliğine dikkat çekerek "Şubatta yapılacak ihalelere de katılacağız. Denizde ve karada 2 sahayla yakından ilgileniyoruz” dedi.

Bayraktar, Libya'da enerji sahalarındaki çalışmalarına vurgu yaparak “Türkiye Petrollerinin burada, geçmişte bulunduğu sahalarla ilgili çalışmalarımız var. Yeni sahalarla alakalı anlaşmaları müzakere ediyoruz. Uluslararası iş birlikleriyle, özellikle Libya’da çalışan uluslararası petrol ve doğalgaz şirketleri ile ortaklıklar yoluyla da çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bunun somut sonuçlarını 2026’da görmeye başlayacağız. Türkiye-Libya iş birliğinde 2026 enerji yılı olacak ve ticaret hacmi çok daha yüksek rakamlara ulaşacak” ifadelerini kullandı.

