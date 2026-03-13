Orta Doğu’daki çatışmalarla petrolün 100 dolara yönelmesi ve akaryakıt fiyatlarındaki artışlar, martta aylık TÜFE’nin %2 civarında gerçekleşebileceği yönündeki beklentileri öne çıkarmaya başladı. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde emekli maaşları için de 3 aylık zam farkı %10,1 olarak gerçekleşecek. İlk 2 aylık dönemde zam farkı %7,95 olmuştu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Yılın ilk 2 ayına pozitif başlangıç yapan Türkiye piyasalarının geleceğe bakışı, mart ayında jeopolitik risklerde yaşanan artışla birlikte “bekle-gör” konumuna geçti. Bu kapsamda Merkez Bankası da dünkü PPK kararında politika faiz oranını %37 seviyesinde sabit bırakarak “temkinli duruş” sergiledi ve “gelişmeleri yakından izlediği” mesajını verdi.

Orta Doğu’daki çatışmalarla petrol fiyatının 100 dolara yönelmesi ve akaryakıt fiyatlarında artışların yaşanması, iç piyasada da bunun özellikle enflasyona yansımaları açısından takip ediliyor.

Mart için önceki tahminlerde %1,5 civarında şekillenen aylık enflasyon beklentileri, ayın henüz ortasına gelinmesine rağmen, son gelişmelerin ardından yukarı yönlü revize edilmeye başlandı.

İŞ YATIRIM: YÜZDE 1,9

İş Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede martta %1,9 aylık TÜFE beklentisi öne çıkarken; “İran savaşının kısa vadede bitmeyeceği ve savaş bitse de enerji fiyatlarındaki jeopolitik risk priminin hemen sönümlenmeyeceği varsayımıyla, TCMB’nin nisan toplantısında da faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğine inanıyoruz” denildi ve faiz indirimlerinin haziranda başlayabileceği ifade edildi.

3 aylık zam farkı ne kadar? İşte mart enflasyonu için tahminler

OYAK YATIRIM: YÜZDE 2,0-2,5

OYAK Yatırım da Orta Doğu'daki çatışmalar hızlı bir şekilde sona erse bile enflasyon dinamikleri üzerinde iz bırakacağını belirterek, martta aylık TÜFE’nin %2,0-%2,5 civarında gerçekleşme ihtimaline dikkat çekti. Yıllık enflasyonun da son gelişmelerden etkilenebileceğini düşünen Oyak Yatırım, “Küresel stokların azalması ve jeopolitik risklerdeki artışla petrol fiyatları da bir süre yüksek seviyelerde kaldığı için, yıl sonunda enflasyonun %26’yı aşabileceğini düşünüyoruz” görüşünü aktardı.

TACİRLER YATIRIM: YÜZDE 1,9

Tacirler Yatırım’ın raporunda ise “Şu ana kadar derlediğimiz fiyat değişimleri, martta aylık %1,9 enflasyon gerçekleşmesine işaret ediyor. Eşel mobil sisteminin devreye alınmasının ardından, akaryakıt fiyat artışlarının mart enflasyonu üzerindeki etkisi şu aşamada sınırlı kaldı” ifadelerine yer verildi. Raporda, LNG gibi enerji fiyatları ve gübre fiyatlarındaki artışın da risk oluşturduğuna dikkat çekildi.

MAAŞ ZAMLARI İÇİN KRİTİK

Yılın ilk aylık döneminde emekli maaşları için yüzde 7,95 oranında zam farkı kesinleşmişti. Martta da ağırlıklı beklentilere paralel olarak yüzde 2’lik aylık TÜFE gerçekleşmesi halinde, 3 aylık zam farkı da yüzde 10,1 olarak geçekleşecek.

