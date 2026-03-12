Kablolu kulaklıkların, kulaklık girişinin ortadan kalkmasıyla birlikte yok olması bekleniyordu. Ancak tüketiciler daha iyi ses kalitesi ve daha basit bir dönemin teknolojisini aradıkça kablolu kulaklıklara geri dönüş yapmaya başladı. Satışlarda son dönemde patlama yaşandığı belirtildi.

Kablolu kulaklıklarda satışlar son aylarda tavan yaptı. Kablolu bir kulaklıkla aynı fiyata daha iyi ses kalitesi elde etmek mümkün.

SATIŞLARDA PATLAMA Analiz firması Circana'ya göre beş yıl üst üste düşüş gösteren kablolu kulaklık satışları 2025'in ikinci yarısında patlama yaşadı ve kablolu kulaklıklardan elde edilen gelir, 2026'nın ilk altı haftasında yüzde 20 arttı.

"PARANIZIN KARŞILIĞINI DAHA İYİ ALIRSINIZ" Kulaklık inceleme sitesi SoundGuys'ın kıdemli editörü Chris Thomas ise kablolu bağlantının en büyük avantajlarından birinin ses kalitesi olduğunu belirterek "Yıllardır bu konuyu sürekli dile getiriyorum." dedi. Thomas'a göre kablosuz kulaklıklar büyük ölçüde gelişti ancak en iyileri genellikle ses tutkunları için üretilmiş niş markalardan geliyor. Thomas, en iyi kablolu seçeneğin tercih edilerek ödenen paranın karşılığının daha iyi alınacağını vurguladı.

En iyi Bluetooth kulaklıkların bile kötü bağlantılar veya cihazla uyumluluk sorunları nedeniyle en iyi ses performansını sunamayabileceğini belirten Thomas, "Kablolu kulaklıklarda sadece takarsınız ve çalışır" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası