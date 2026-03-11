Muş’un Bulanık ilçesindeki 3 öğrenci için her gün zorlu yolu aşan Hüseyin Koşuncu, hem öğretmen hem de ağabey olarak yanlarında oluyor.

MAHMUT ÖZAY - Muş’un Bulanık ilçesine 48 kilometre uzaklıktaki Kılindor mezrasında görev yapan Hüseyin Koşuncu, yalnızca 3 öğrenci için her gün meşakkatli bir yol katediyor.

Üç öğrenci bir kahraman

Ağır hava şartlarına rağmen okula ulaşan Koşuncu; kendi yaktığı sobayla ısıttığı sınıfta Miraç, Ali Osman ve Muhammet’in eğitimiyle yakından ilgileniyor. Fedakâr öğretmen, derslerde rehberlik ederken teneffüslerde ve okul çıkışında onlara arkadaşlık ve ağabeylik yapıyor.

