ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik operasyonları değerlendirerek, ‘Savaşı kazandık. İran ne olduğunu anlamadı. 11 gün içinde İran’ı etkisiz hâle getirdik’ dedi. Petrol fiyatlarının düşmesini bekleyen Trump, saldırıların devam edeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik operasyonlar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trump, “Savaşı biz kazandık. İran ne olduğunu anlamadı. 11 gün içinde İran’ı etkisiz hâle getirdik” ifadelerini kullandı.

Başkan, ayrıca İran’a yönelik operasyonlarda 58 geminin imha edildiğini belirtirken, petrol fiyatlarının düşeceğini söyledi. Trump, “İran’da işimiz henüz bitmedi” diyerek saldırıların süreceğine işaret etti.

