Türkiye’de de her 7 yetişkinden biri kronik böbrek hastalığı ile mücadele ediyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Bu çarpıcı tabloya dikkat çekmek amacıyla 12 Mart Dünya Böbrek Günü kapsamında AstraZeneca Türkiye, Türk Nefroloji Derneği ve Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonunun iş birliğiyle önemli bir farkındalık projesi hayata geçirildi ve “Sağlıklı Böbrek, Sağlıklı Hayat” isimli video serisinin tanıtımı yapıldı.

Kronik böbrek hastalığının üç aydan uzun süren kalıcı böbrek fonksiyon bozukluğu olduğunu söyleyen Türk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Aydın Türkmen, “Hastalık sinsi ilerlediği için pek çok kişi durumun farkında olmuyor; ancak hâlsizlik ve iştahsızlık gibi belirtiler başladığında hastalık çoktan ilerlemiş olabiliyor. Özellikle diyabet ve hipertansiyon hastaları ile 60 yaş üzerindeki kişilerin düzenli kontrol yaptırması büyük önem taşıyor” dedi. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Taner Balbay da “Kronik böbrek hastalığının erken teşhisi için vatandaşlarımızın yılda en az bir kez aile sağlığı merkezlerine giderek basit kan ve idrar testlerini yaptırmaları böbrek sağlığının yanı sıra bütün vücut sağlığı açısından da önemli veriler sağlar” diye açıkladı.

Sağlıklı böbrekler için yılda bir defa kontrol şart

1.800 PET ŞİŞEDEN DEV BÖBREK MAKETİ

Türk Böbrek Vakfı, Dünya Böbrek Günü münasebetiyle Kadıköy İskele Meydanı’nda dikkat çekici bir farkındalık etkinliğine imza attı.Türk Böbrek Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi heykeltıraş Ertuğ Atlı tarafından 1.800 pet şişe kullanılarak hazırlanan dev böbrek maketi sergilendi. Yaklaşık 2,5 metre yüksekliğinde ve 150 kilogram ağırlığındaki maket, plastik tüketiminin tabiata etkisini sembolik bir şekilde gözler önüne serdi.



