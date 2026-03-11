Piyasalarda mart ayı ile birlikte jeopolitik risklerde yaşanan artışın yansımaları devam ediyor. Merkez Bankası bu süreçte TL’yi korumak için fonlama faizinde koridorun üst bandına geçiş yapmıştı. Böylece gecelik TL faizleri de 2 Mart’tan itibaren %37’den %40 seviyesine yönelmişti. Bu hamle hem mevduat hem de kredi faizlerinin yükselmesini beraberinde getirdi.

MEVDUATTA YENİ YÜKSELİŞ Şubat ayında en yüksek mevduat faizi uzun bir aranın ardından %40 seviyesinin altına gerilemişti. Mart aynın ilk haftasında ise tekrar %40 seviyesi aşıldı ve geçen hafta söz konusu oran %40,25 oldu. Bu hafta ise mevduat faizlerindeki artış devam etti. Birçok bankada oranlar %40 ve üzerinde çıkarken, en yüksek oran %40,75 olarak gerçekleşiyor.

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI 11 Mart 2026 itibarıyla “vadesiz hesapta para bulundurma şartı” olmaksızın bankalarca en yüksek mevduat oranları şöyle sunuluyor: -Denizbank: %40,75 -QNB: %40,50 -Akbank: %40,50

-Vakıfbank: %40,00 -ON Dijital: %40,00 -ING Bank: %40,00

-Alternatif Bank: %40,00 -Odea Bank: %39,00 -Getir Finans: %39,00

500 BİN TL’NİN GETİRİSİ En yüksek oran dikkate alınarak 500 bin TL’nin güncel getiri tablosu ise şöyle: -Mevduat tutarı: 500 bin TL

-Mevduat oranı: %40,75

-Mevduat vadesi: 32 gün

-Mevduat getirisi (Net): 14 bin 737 TL

DİKKATLER TCMB’DE Piyasalarda dikkatler yarın gerçekleşecek Para Politikası Kurulu faiz kararına çevrildi. TCMB son olarak ocak ayında politika faizini 100 baz puan indirerek %37 seviyesine çekti. Şubat ayında ise yıllık TÜFE sınırlı artışla %31,53 seviyesine yöneldi. Jeopolitik riskler öncesinde yarınki PPK toplantısında da “0,5-1” puan bandında indirim beklentisi öne çıkmıştı. Ancak AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB’nin politika faizini %37’de sabit tutacağını öngördü.

